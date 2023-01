Menaces et mise à l’écart : l’ex-président de FTX.US révèle les vraies raisons de sa démission

Plusieurs mois après sa démission, Brett Harrison, l’ancien président de FTX.US revient sur les véritables raisons qui ont conduit à son départ. Entre menaces, manipulations et mise à l’écart, ces révélations reviennent sur l’ambiance de travail qui régnait dans l’entreprise, ainsi que la personnalité ambiguë de Sam Bankman-Fried.

L’ex-président de FTX.US explique les raisons de sa démission

En septembre dernier, nous écrivions sur la démission de Brett Harrison, l’ex-président de FTX.US. À ce moment-là, nous étions très loin de nous douter de ce qui allait suivre, et l’intéressé est revenu samedi sur les véritables raisons qui ont conduit à son départ :

1/49 Many have asked questions about my time at FTX US and why I left when I did. As I indicated earlier this week, I’m happy to begin sharing my experiences and perspective publicly. — Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 14, 2023

Il avoue que derrière les apparences, ses relations avec Sam Bankman-Fried (SBF) et ses associés avaient atteint « un point de détérioration totale, après des mois de disputes sur les pratiques de gestion chez FTX ».

Pourtant, les débuts avaient été tout à fait corrects, et Brett Harrison explique qu’il gardait de bons souvenirs de SBF, avec qui il avait travaillé chez Jane Street Capital. Lorsque son ancien collègue lui a proposé un post, d’abord par SMS, il s’est montré séduit par la vision. Il reconnaît que ses premiers mois chez FTX.US « étaient merveilleux » et qu’il bénéficiait d’une grande indépendance pour développer FTX.US.

Toutefois, les relations ont commencé à se gâter entre les deux hommes lorsque Brett Harrison a plaidé pour une dissociation entre FTX et FTX.US. En effet, celui-ci remarquait régulièrement que « les décisions ayant un impact sur les États-Unis venaient, sans avertissement, des Bahamas », bien que SBF semblait s’impliquer peu dans les affaires américaines :

15/49 Six months into my time at the company, pronounced cracks began to form in my own relationship with Sam. Around then I began advocating strongly for establishing separation and independence for the executive, legal, and developer teams of FTX US, and Sam disagreed. — Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 14, 2023

👉 Pour aller plus loin – Apprenez à sécuriser et à stocker vos cryptomonnaies en dehors des plateformes centralisées

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Des menaces et des manipulations

Dans son long thread, Brett Harrison revient également sur la santé mentale de son ancien employeur, y voyant une piste de réflexion sur la « volatilité de son tempérament » :

18/49 Like many of us, I have family and friends who live with addiction and mental health problems, and I’ve seen how these problems often manifest without much warning in early adulthood. I thought that might be a contributing factor, and initially felt sympathetic. — Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 14, 2023

L’ex-président de FTX.US explique qu’il n’était pas le seul à rencontrer des difficultés avec sa hiérarchie. Et pour cause, « plusieurs personnes expérimentées » dans des domaines comme la finance ou le juridique voyaient souvent leur jugement remis en cause, et il concède qu’il était difficile de « tenir tête à un manager peu sûr de lui et orgueilleux ».

Brett Harrison rapporte qu’au fil des mois, il a été victime de manipulations ou de réactions hostiles, puis a finalement été mis à l’écart :

27/49 It felt terrible. I sought out information about decisions that had been made behind my back, desperate but trying hard not to show it. — Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 14, 2023

En avril 2022, alors que l’ancien président de FTX.US envisageait de plus en plus la voie de la démission, celui-ci a fait le choix de se plaindre officiellement par écrit des conditions de travail. En réponse, il explique avoir reçu des menaces au nom de Sam Bankman-Fried, avançant que celui-ci « détruirait [sa] réputation professionnelle » si lesdits écrits n’étaient pas officiellement retirés, et que des excuses, qui avaient été rédigées à sa place, n’étaient pas présentées.

Suite à cela, Brett Harrison explique qu’il a terminé ses dossiers en cours pour se tourner vers son propre avenir. Il maintient également que les autres dirigeants de FTX.US et lui n’étaient au courant de rien quant aux crimes financiers gravitant autour de FTX :

38/49 If any one of us had suspected let alone learned the truth, we would have reported them immediately. — Brett Harrison (@BrettHarrison88) January 14, 2023

Malgré tout, Brett Harrison revient sur la pression subie sur les réseaux sociaux par exemple, l’assimilant au scandale autour de FTX, rappelant toutefois ne faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire.

👉 Dans l’actualité également – FTX obtient l’autorisation de vendre 4 de ses filiales les plus importantes

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.