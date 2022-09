Démission du président de FTX.US : retour sur un parcours couronné de succès

Brett Harrison, désormais ex-président de FTX.US, a choisi de se consacrer à d’autres projets professionnels. En effet, ce dernier a annoncé sa démission hier après-midi sur son profil Twitter :

1/ An announcement: I’m stepping down as President of @FTX_Official. Over the next few months I’ll be transferring my responsibilities and moving into an advisory role at the company.

— Brett Harrison (@BrettHarrison88) September 27, 2022