FTX.US investit dans la bourse

La branche américaine de FTX, FTX.US, continue son expansion dans le marché international grâce à un investissement stratégique dans Investors Exchange LLC (IEX), une bourse de valeurs américaine fondée en 2012.

L'accord permettra aux 2 entités de bâtir conjointement une structure de marché pour l'achat, la vente et la négociation d'actifs numériques. Le montant du contrat n'a pas été divulgué à l'heure où nous rédigeons ces lignes, mais il serait suffisant pour faire de FTX.US « un actionnaire important d'IEX », selon un porte-parole.

Il s'agit du premier investissement dans une bourse de valeurs américaine pour FTX, qui voit là une opportunité pour consolider sa place au sein du marché mondial des cryptomonnaies. Effectivement, IEX apportera à FTX son savoir-faire en matière de régulation et de principes réglementaires auprès des organismes américains. L'entreprise est d'ailleurs enregistrée auprès de la SEC depuis 2017.

Pour Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, cet accord sera profitable aux 2 parties :

« Avec cet investissement, nous nous alignons avec l'une des sociétés les plus fiables et les plus innovantes au sein des marchés d'action. [Les 2 entreprises] collaboreront pour la mise en place d'un marché des cryptomonnaies et travailleront de concert avec les régulateurs, permettant ainsi aux institutions du monde entier d'entrer sur le marché de manière transparente. »

Le consensus devrait bénéficier à IEX afin de l'aider à gagner du terrain face à des géants du milieu boursier tels que le New York Stock Exchange (NYSE) ou le Nasdaq.

Un investissement axé sur la transparence

L'accord reste cependant en attente d'approbation des autorités régulatrices, notamment vis-à-vis de la loi « HSR Act », une série d'amendements qui visent à encadrer les acquisitions auprès de la Federal Trade Comission (FTC) et du Département de la Justice des États-Unis.

L'achat de parts d'IEX par FTX.US s'aligne avec la volonté stratégique de Sam Bankman-Fried de réguler activement les cryptomonnaies aux États-Unis, lui-même avait d'ailleurs affirmé que cela serait « sain pour le marché et pour les investisseurs. »

À cet effet, FTX.US Derivatives avait fait une demande auprès de la Commodity Futures Trading Comission (CFTC) afin de pouvoir évaluer et atténuer les risques induits aux produits dérivés de manière transparente auprès des utilisateurs de ce type de services.

Selon Brad Katsuyama, le PDG d'IEX, cette nouvelle collaboration avec FTX.US permettra d'ouvrir la voie pour le développement des actifs numériques à grande échelle :

« Le marché américain devrait devenir l'acteur principal dans le secteur des actifs numériques et nous pensons que ce partenariat contribuera à faciliter cette évolution. [...] Sam et moi nous sommes rencontrés l'année dernière et nous nous sommes dit les yeux dans les yeux combien il était important d'aider à obtenir une réglementation correcte. »

Enfin, selon Katsuyama, IEX pourrait à terme devenir une passerelle entre les cryptomonnaies et les titres d'actifs numériques. Il ajoute qu'actuellement, aucune plateforme ne joue ce rôle, et donc qu'IEX et FTX pourraient avoir ici une carte à jouer.

Plus de détails devraient arriver dans les semaines à venir concernant la manière précise dont l'accord se matérialisera au sein du marché des actifs numériques.

