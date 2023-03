Nishad Singh, un des anciens cadres de FTX, plaide coupable pour fraude

Nishad Singh, ancien ingénieur en chef au sein de FTX et proche de Sam Bankman-Fried, a plaidé coupable face aux 6 chefs d'accusation dont il fait l'objet et a accepté de coopérer avec les autorités. Ce dernier a totalement reconnu les faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir créé la fameuse porte dérobée entre FTX et Alameda Research qui aurait permis la circulation de 65 milliards de dollars en toute discrétion.