NFT : les marques génèrent des centaines de millions de dollars grâce aux tokens non fongibles

Ce n’est pas un secret, de nombreuses marques célèbres se lancent sur le marché des tokens non fongibles (NFT). Ce tournant s’avère lucratif pour elles avec des millions de dollars à la clé. Mais dans le lot, c’est Nike qui semble le plus profiter de nouveau vecteur de croissance.

Un virage NFT lucratif pour les grandes marques

Noah Levine, un étudiant de Stanford, a compilé de nombreuses données sur Dune Analytics afin de se rendre compte de l’activité des grandes marques dans le secteur des tokens non fongibles (NFT) :

Created a comprehensive dashboard on the IRL Brand NFT landscape. Crazy to see how lucrative NFTs have been for some of the largest brands. #dune #web3 #NFT https://t.co/dBRAaNjA9e — Noah Levine (@nlevine19) August 22, 2022

Au total, ce sont 12 marques célèbres qui sont passées en revue et les données mettent en valeur plusieurs éléments comme le chiffre d’affaires lors de la vente initiale, ou les royalties perçues lors de reventes sur le marché secondaire notamment :

Figure 1 : Recettes générées par les grandes marques grâce à leurs projets NFT

Sans surprise, c’est le secteur de la mode qui est le plus représenté avec un podium constitué de Nike, Dolce & Gabbana, mais aussi de Tiffany & Co. grâce sa récente collection de pendentifs sur le thème des CryptoPunks. Cependant, nous pouvons aussi retrouver le secteur brassicole avec le groupe AB InBev représenté par Budweiser et Bud Light, ou encore l’automobile avec McLaren.

Toutefois, il semblerait que ce soit Nike qui mène la danse, et ce, de très loin par rapport à ses concurrents. En effet, la marque a su générer 93 millions de dollars de ventes pour son propre compte, depuis son arrivée dans cette industrie. Par ailleurs, elle a depuis perçu presque autant de royalties.

Découvrez The Sandbox Plongez dans le Metaverse 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Nike et son appétence pour les NFTs

Les différentes collections NFTs de Nike totalisent 67 500 transactions et ont produit un volume de 1,29 milliard de dollars sur le marché secondaire. CLONE X est la collection la plus en vogue avec un volume de près de 780 millions de dollars à elle seule. Ses 5 % de royalties à la revente ont donc rapporté près de 39 millions de dollars à RTFKT et donc à Nike par extension.

Concernant lesdites royalties, nous observons une nette accélération au printemps suivi d’un profond ralentissement depuis le début de l’été :

Figure 2 : Royalties cumulées par Nike sur ses NFTs

Très concrètement, ce ralentissement n’est pas spécifique à Nike, mais dépend d’une tendance globale du marché en cette seconde moitié de 2022.

Bien sûr, si tous les chiffres évoqués jusque-là sont conséquents, rappelons tout de même qu’ils ne sont qu’une goutte d’eau dans les activités de Nike. En effet, sur son dernier exercice clôturé au mois de mai, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 46,71 milliards de dollars au niveau mondial.

Néanmoins, il faut souligner la croissance de plus en plus prononcée des tokens non fongibles, dont l’activité ne représentait presque rien, il y a encore deux ans. Nul doute que les marques actuelles font office de précurseurs et que ces différentes initiatives se généraliseront de plus en plus au fil des ans, à mesure que le Web3 prendra son envol.

👉 Dans l’actualité également – Le protocole BendDAO piégé par l’illiquidité du marché des NFTs

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Sources : Dune Analytics, Yahoo Finance

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.