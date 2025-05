Le navigateur crypto Brave se lance dans les noms de domaine Web3

Lundi, Brave, le célèbre navigateur Web optimisé pour les cryptos, a annoncé le lancement de ses propres noms de domaine Web3 avec l’extension « .brave ». Pour ce faire, un partenariat a été conclu avec le spécialiste du secteur : Unstoppable Domains.

Dans leur communiqué sur X, les équipes du navigateur ont ainsi détaillé les possibilités permises par cette nouveauté :

Les utilisateurs de Brave peuvent désormais revendiquer des domaines .brave personnalisés qui permettent des paiements en cryptomonnaies simplifiés (sans adresses longues), des sites résistants à la censure via IPFS, une messagerie sécurisée, des connexions aux applications décentralisées, des récompenses sous forme de badges NFT et bien plus encore !

Créés sur Polygon (POL), ces noms d’adresses personnalisés peuvent alors être utilisés sur un wallet compatible, comme celui de Brave notamment, pour revoir aisément plus de 310 catégories d’adresses cryptos différentes, incluant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou Solana (SOL).

S’il s’agit là d’une nouveauté plutôt intéressante en matière de simplification de l’expérience utilisateur, soulignons toutefois qu’il ne s’agit pas exactement de noms de domaines au sens où l’on peut l’entendre habituellement. Dans sa FAQ, Unstoppable Domains précise par exemple que Google n’indexe pas les sites Web hébergés sur un réseau IPFS et que ses domaines ne font pas partie du Domain Name System (DNS) actuel.

Néanmoins, cela pourrait être en passe de changer d’ici l’année prochaine, ce qui donnerait encore plus de portée aux noms de domaine Web3 :

Nous collaborerons avec Brave pour planifier et élaborer une stratégie en vue du prochain appel à candidatures pour les domaines de premier niveau de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en 2026. L’objectif est de créer des domaines jumeaux Web2-Web3, permettant aux utilisateurs, aux marques et aux entreprises de tirer le meilleur parti des deux mondes et d’exploiter pleinement la puissance des domaines onchain au sein de l’espace Internet traditionnel.