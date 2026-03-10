« La mort, le feu et la fureur s'abattront sur eux » — Donald Trump met en garde le régime iranien sur le détroit d'Ormuz

Alors que le monde s'inquiète d'un éventuel blocage du détroit d'Ormuz, Donald Trump n'a pas mâché ses mots à l'adresse du régime iranien. Faisons le point sur les menaces proférées par le président américain.

Donald Trump menace le régime iranien face à d'éventuels blocages du détroit d'Ormuz

Avec la guerre en Iran, la situation au détroit d’Ormuz fait parler d’elle depuis quelques jours, alors que le monde craint des pénuries d’hydrocarbures face à l’éventualité d’un blocage de ce bras maritime assurant la liaison entre le golfe Persique et le golfe d’Oman.

Pour l’heure, malgré un trafic limité, les navires semblent encore pouvoir traverser la zone, comme le montre notamment l’outil de suivi en temps réel VesselFinder :

Traffic maritime en direct dans le détroit d'Ormuz

Lundi, Emmanuel Macron a affirmé que la France préparait une opération « purement défensive » avec ses partenaires, dans le but d’escorter les navires sur place. De son côté, Donald Trump a, durant la nuit, tenu des propos plus… trumpistes, sur son réseau social Truth Social :

Si l'Iran entreprend quoi que ce soit qui interrompe le flux pétrolier dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis d'Amérique le frapperont vingt fois plus fort qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. De plus, nous neutraliserons des cibles facilement destructibles, rendant pratiquement impossible la reconstruction de l'Iran en tant que nation. La mort, le feu et la fureur s'abattront sur eux. Mais j'espère et je prie pour que cela n'arrive pas ! C'est un cadeau des États-Unis d'Amérique à la Chine et à toutes les nations qui utilisent fortement le détroit d'Ormuz. Espérons que ce geste sera grandement apprécié.

Sur le plan stratégique, le détroit d’Ormuz joue en effet un rôle crucial, car il constitue la porte de sortie maritime des pays du Golfe vers le reste du monde. Si l’heure n’est pas encore à la pénurie, nous avons ainsi déjà pu voir du monde se précipiter à la pompe, tant par crainte que cette pénurie arrive que par comportement moutonnier.

Quoi qu’il en soit, la crise actuelle se fait sentir sur le cours du pétrole. Depuis les frappes israélo-américaines, le prix du WTI a grimpé de plus de 29 %, tandis que le Brent affiche une hausse de 24 % :

Cours du Brent en données quotidiennes

Si la situation dégénère, les prix pourraient continuer de monter, mais la prudence reste de mise si vous souhaitez tenter votre chance sur les marchés financiers. En effet, soulignons que le WTI et le Brent ont déjà respectivement corrigé de 23 et 20 % depuis leur point haut de lundi et qu'une aggravation potentielle de la crise pourrait déjà être intégrée dans les cours.

Sources : VesselFinder, Truth Social, TradingView

