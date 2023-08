Montage Photoshop et faux site de minage de Bitcoin ? Tether contredit les rumeurs

Plus tôt cette semaine, Paolo Ardoino, le directeur de la technologie de Tether, a partagé un tweet pour témoigner de l’avancement des travaux quant à un site de minage de Bitcoin (BTC) de la branche Tether energy :

Néanmoins, plusieurs critiques sont apparues à la suite de ce tweet, notamment concernant l’utilisation du logiciel de traitement d’images Photoshop. Ainsi, plusieurs utilisateurs ont émis l’hypothèse que tout cela était faux.

Face à ces commentaires, Paolo Ardoino a publié un long message samedi, afin de reprendre une à une les principales interrogations émises par la communauté :

GM

Lot of speculation from the community on the photo I posted showing a container with the "Tether Energy" logo.

"Is the site real?", questioned some tabloid.

Did Paolo really photoshopped the logo on a container?

Did Paolo really start to eat cabbages and vegetables?

Well,… pic.twitter.com/fXtGRFBWuo

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) August 26, 2023