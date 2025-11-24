Le minage de Bitcoin reprend discrètement en Chine malgré l'interdiction

Malgré l'interdiction imposée en 2021, le minage de Bitcoin connaît un retour en force en Chine, avec une part de marché mondiale atteignant 14 % fin octobre 2025. En effet, que ce soit mineurs individuels ou entreprises, ils sont nombreux à exploiter l'électricité bon marché dans des régions comme le Xinjiang.

En Chine, miner en dépit de l'interdiction

Une activité de minage souterraine. En Chine, de plus en plus de Bitcoin sont minés, quatre ans après que Pékin a banni toutes les opérations liées aux cryptomonnaies. Les raisons invoquées étaient la stabilité financière et la consommation énergétique. Mais cela n'empêche pas la reprise du minage dans la région.

Fin octobre 2025, le pays a récupéré 14 % du hashrate mondial (la puissance de calcul du réseau), soit environ 145 exahashs par seconde, selon les données de Hashrate Index. Cela place la Chine au troisième rang derrière les États-Unis (38 %) et la Russie (16 %), un revirement notable puisque sa part avait chuté très proche de 0 après l'interdiction – il faut toutefois noter que les acteurs utilisaient des VPN pour qu'on ne les détecte pas en Chine.

Fin 2024, des mineurs privés dans le Xinjiang ont relancé leurs machines. Il faut savoir que dans cette vaste région ouest de la Chine, la production d'électricité (souvent issue de sources renouvelables comme l'éolien et le solaire) dépasse largement les besoins locaux. De plus, elle s'avère difficile à évacuer vers d'autres provinces en raison de contraintes infrastructurelles et géographiques. Ainsi, de nombreux mineurs ont saisi cette opportunité : cette électricité excédentaire alimente désormais les rigs de minage.

Dans d'autres régions au pays aussi, comme le Sichuan, d'anciens mineurs ont repris leurs activités discrètement, rapporte Reuters.

Ainsi, les fabricants de matériel, comme Canaan Creative, voient leurs ventes en Chine exploser : elles représentent 30 % de leur chiffre d'affaires en 2024, et plus de 50 % au deuxième trimestre 2025, selon des sources internes.

Les signes d'un futur assouplissement réglementaire ?

Le retour du minage et toute cette activité clandestine arrive dans un contexte où Pékin semble revoir sa position sur les cryptomonnaies. En effet, Hong Kong a activé en août 2025 une loi sur les stablecoins, créant un cadre réglementé pour concurrencer les États-Unis. De plus, la Chine envisage de lancer des stablecoins adossés au yuan pour promouvoir sa monnaie à l'international, une façon de suivre le rythme sans lever l'interdiction totale sur le minage.

Patrick Gruhn, directeur général de Perpetuals.com, une plateforme d'infrastructure crypto, voit le retour du minage en Chine comme un « signal majeur pour le marché ». Selon lui, l'attrait de la rentabilité du minage pourrait inciter la Chine à revoir sa position :

La flexibilité de la politique chinoise se manifeste lorsque les incitations économiques sont fortes dans certaines régions.

Si cette reprise reste souterraine, elle pourrait pousser à une régulation plus nuancée, comme observé dans d'autres nations ayant abandonné l'interdiction pure et simple du minage.

Source : Reuters

