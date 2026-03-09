Du minage de Bitcoin dans l'espace ? Cette startup va bientôt sauter le pas

Tandis que la question de développer des centres de données dans l'espace gagne en crédibilité, Starcloud entend également y miner du Bitcoin (BTC). Retour sur cette initiative inédite.

le 9 mars 2026 à 11:25.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Du minage de Bitcoin dans l'espace ? Cette startup va bientôt sauter le pas
Bitcoin

Starcloud veut miner du Bitcoin dans l'espace

Pour ce qui est du minage de Bitcoin (BTC), le coût de l’énergie est une variable importante, qui aura un impact immédiat sur la rentabilité ou non d’une installation. En matière d’énergie, l’espace est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur, notamment en raison d’une énergie solaire surabondante.

D’ailleurs, l’éventualité de se déployer dans l’espace se pose également pour les opérateurs de data centers, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA). Le contexte étant posé, nous pouvons maintenant revenir sur la startup Starcloud, qui entend envoyer quelque 88 000 satellites en orbite, afin de créer une constellation dédiée aux centres de données IA, mais également en partie au minage de Bitcoin :

blockquote icon

Il existe plusieurs modèles économiques différents. Il y a aussi le minage de Bitcoin. […] Il y aura des ASICs de minage de Bitcoin sur le deuxième vaisseau spatial qui sera lancé plus tard cette année. Je pense que nous serons les premiers à miner une cryptomonnaie dans l'espace.

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2026 ?

Pour l'heure, nous n'en sommes qu'aux prémices des développements des centres de données dans l'espace et il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir une véritable démocratisation. Néanmoins, une telle annonce pourrait inspirer d'autres initiatives, alors que les besoins en calculs se font de plus en plus importants, quels que soient les domaines.

Toutefois, le sujet n'est pas nouveau pour autant. En 2022 déjà, nous revenions sur un partenariat entre Lockheed Martin et la Filecoin Foundation dans le but de développer le stockage spatial décentralisé pour le protocole InterPlanetary File System (IPFS).

En attendant, la puissance de calcul déployée par les mineurs de Bitcoin est de 992,41 EH/s, un peu en recul depuis le plus haut historique à 1310,7 EH/s le 15 février dernier, selon les données de CoinWarz.

Source: YouTube

