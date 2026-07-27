Le minage de Bitcoin devient de plus en plus écologique d’après cette étude

Souvent pointé du doigt du fait de sa consommation électrique importante, le Bitcoin s’impose pourtant pour sa capacité à privilégier des sources énergétiques écologiques et renouvelables. En effet, son industrie minière repose désormais à 60 % sur des sources bas carbone, selon cette récente étude de l'Université de Cambridge.

Bitcoin : une consommation énergétique issue à 60 % de sources bas carbone

L'une des principales critiques régulièrement émises au sujet du Bitcoin concerne sans aucun doute sa consommation électrique, la plupart du temps bien plus fantasmée que véritablement étudiée avec des données concrètes et sourcées.

Fort heureusement, certaines études tentent de proposer des résultats plus sérieux, comme l'Université de Cambridge et les chercheurs de son Centre for Alternative Finance qui étudient régulièrement l'impact énergétique du Bitcoin, même s'il reste difficile d'obtenir des mesures exactes compte tenu de la décentralisation de sa blockchain.

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Ces résultats ont été présentés par le responsable de ces travaux, Alexander Neumueller, dans le cadre de la première édition de l'Energy Investors Forum récemment organisé à Dallas, « consacré à la convergence entre les marchés de l'énergie, les marchés financiers et les infrastructures de calcul intensif, telles que l'intelligence artificielle et le minage de Bitcoin ».

Selon les données de ce rapport l'industrie minière du Bitcoin aurait augmenté sa consommation d'électricité d'environ 38 % entre juin 2024 et décembre 2025, avec une estimation de 190 térawattheures (TWh) d'électricité en rythme annuel au mois de décembre 2025, contre 138 TWh au début de cette étude.

Dans le même temps, les émissions de CO₂ équivalent n'auraient progressé que de 20 %, passant d'environ 40 millions de tonnes à 48 millions de tonnes. Cette évolution s'explique par une modification du mix énergétique utilisé par les mineurs : la part des sources bas carbone est passée de 52,4 % à 59,4 %, l'hydroélectricité dépassant désormais le gaz naturel comme première source d'énergie du secteur. Université de Cambridge

De ce fait, malgré une hausse de la consommation liée à un nombre plus important de machines (pourtant plus performantes), l'empreinte environnementale du Bitcoin prend le chemin d'une baisse significative de ses émissions de carbone pour chaque kilowattheure utilisé.

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Une réorientation des mineurs vers l'IA encore marginale

Mais une autre réalité a également intéressé les chercheurs de l'Université de Cambridge, au sujet de la réorientation actuelle des infrastructures minières de BTC pour servir les besoins de l'intelligence artificielle. Et, selon les résultats de l'enquête, seulement 10 % des mineurs interrogés consacreraient déjà une partie de leurs capacités électriques à ce type de services IA et HPC.

Toutefois, 40 % expliquent qu'ils étudient activement la question de cette diversification, notamment afin d'obtenir une meilleure résilience financière et un positionnement concurrentiel renforcé, alors que seulement 10 % affirment ne pas envisager cette éventualité.

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Les mineurs souhaitent disposer d'un second relais de croissance, à condition que cela ne déstabilise pas leur activité principale, mais l'intention d'explorer cette voie ne constitue pas un engagement à la mettre en œuvre. Alexander Neumueller

Malgré tout, cette rencontre entre le minage de Bitcoin et l'IA reste impossible à ignorer pour Alexander Neumueller, en particulier car « l'électricité devient une ressource rare dont de nombreux mineurs disposent déjà », et cela même si cette transformation nécessitera encore « beaucoup de capitaux et beaucoup d'expertise ».

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Source : Energy Mag

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