Metaverse : l'UE organise un gala à 387 000 €... Qui rassemble 5 personnes

Un metaverse qui n’a pas réussi à séduire. Le département des aides humanitaires de la Commission européenne a proposé un gala cette semaine pour présenter son nouvel univers virtuel. Mais ce dernier n’a attiré quasiment personne, et des critiques ont pointé le coût exorbitant de cette opération de communication.

Le metaverse désert de l’UE ne parvient pas à convaincre

Le metaverse de l’Union européenne (UE), baptisé Global Gateway, avait dévoilé cet espace virtuel le 13 octobre dernier. La courte vidéo avait suscité quelques interrogations – voire quelques moqueries – de la part des commentateurs :

Discover the new #GlobalGateway digital platform - https://t.co/DHAdsfwbA1 Our shared digital space is the perfect place to get to know new people and reflect on global issues to make a difference for our shared future. #WhoWeAre pic.twitter.com/IAA01vIYbo — EU International Partnerships 🇪🇺 (@EU_Partnerships) October 13, 2022

Reste que la Commission européenne comptait bien inviter les intéressés à un gala, afin de promouvoir ce nouvel espace. Le but était d’attirer des jeunes non engagés politiquement de 18 à 35 ans, en particulier ceux qui fréquentent TikTok et Instagram, afin de susciter leur intérêt pour l’Union européenne. Mais le flop a été total pour le metaverse de l’UE, qui n’a réussi à attirer que 5 personnes :

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL — Vince Chadwick (@vchadw) November 29, 2022

« Après des conversations perplexes avec les 5 autres participants humains, je me retrouve tout seul. »

387 000 dollars de dépenses

Le hic, c’est que le département de l’aide humanitaire de la Commission européenne a déboursé pas moins de 387 000 dollars pour développer cette plateforme du metaverse.

La bourde n’est cependant pas entièrement inattendue : Vince Chadwick, le journaliste de Devex qui s’est rendu à ce gala, avait déjà récolté des réactions internes au projet en novembre dernier. Sous couvert d’anonymat, des employés du département avaient été particulièrement critiques avec le projet, estimant qu’il était plutôt « honteux ».

Au-delà de l’amusement, l’histoire est symptomatique d’une chose : les difficultés qu’ont les projets de metaverse à attirer des utilisateurs. On se rappelle en effet que la machine Meta a elle aussi bien du mal à séduire avec son Horizon Worlds – au point de susciter la méfiance des actionnaires. La question se pose donc : est-ce parce que ces projets sont mal ficelés, ou est-ce que le metaverse, qu’on nous vend comme la nouvelle frontière du Web, serait moins révolutionnaire qu’on ne le pense ?

Source : Devex

