Metaverse : lancement du premier Think Tank européen

L’Europe peut-elle avoir un poids réel face aux futurs géants du metaverse, qui seront vraisemblablement américains ? C’est une des questions auxquelles tente de répondre un Think Tank créé à l’initiative d’un Français. Entrepreneurs, économistes et experts du métavers construiront ensemble une vision collective destinée aux décideurs du Vieux Continent.

Un Think Tank européen pour dessiner le futur du metaverse

Le Think Tank a été lancé l’initiative de Vincent Lorphelin, le co-président de l’Institut de l’Iconomie. Il estime que le metaverse est particulièrement jeune, et suscite d’un côté un enthousiasme conséquent, et de l’autre une grande méfiance. Où se situer alors pour permettre aux décideurs de faire un choix éclairé ? C’est tout le but du Think Tank, qui rassemble 70 entrepreneurs, économistes et experts du métavers.

On le sait, la volatilité de l’écosystème des cryptomonnaies n’affecte pas que les prix. Les engouements passagers sont légion, et il est parfois difficile de faire le tri entre ce qui apporte vraiment une innovation, et les projets portés par une vague de spéculations. Pour le Think Tank, l’innovation est manifeste, il s’agit de trier la masse considérable de données dont on dispose :

« De proche en proche se dessine, en superposition d’un arrière-plan chaotique, la vision d’un nouveau modèle de développement nativement durable. »

Éclairer les décideurs européens

Le Think Tank du Metaverse Européen (TTME) détaille plusieurs axes de développement :

Rassembler les acteurs du metaverse européen

Faire une étude anthropologique des projets existants

Élaborer une vision collective raisonnée

La publier dans la presse pour éclairer les décideurs

Un vaste programme, qui se base sur un déséquilibre souvent pointé du doigt par les acteurs de l'écosystème. L'Europe avait en effet manqué le virage du Web 2.0, et il semblerait que l'écart se creuse à nouveau avec l'Amérique du Nord en ce qui concerne le Web 3.0 en pleine création. Si le Vieux Continent veut jouer son rôle en tant que terre d'innovation, avec des réglementations adaptées, l'éducation au secteur est donc particulièrement cruciale.

Source : Communiqué du Think Tank du Metaverse Européen

