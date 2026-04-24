Metaplanet lève 50 millions de dollars pour acheter du Bitcoin (BTC)

La société de trésorerie en Bitcoin (BTC) Metaplanet lève 50 millions de dollars pour acquérir du Bitcoin. Une marque de confiance, alors que la chute du cours du BTC a lourdement impacté le bilan de l’entreprise en 2025.

Metaplanet continue d’accumuler du Bitcoin

Metaplanet a émis 8 milliards de yens, soit environ 50 millions de dollars, d’obligations à taux zéro pour financer des achats de Bitcoin. La société de trésorerie est désormais le plus grand détenteur institutionnel japonais de BTC.

L’émission a été entièrement souscrite par EVO Fund, un investisseur des îles Caïmans qui participe depuis longtemps aux levées de fond de Metaplanet. Au total, l’entreprise a acheté 40 177 BTC depuis avril 2024. Cela correspond à 3,1 milliards de dollars au cours actuel. Elle a procédé à 20 émissions obligataires au fil des ans, afin de financer ses achats.

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La société continue à accumuler du Bitcoin, alors même que ses résultats pour 2025 ont été décevants. Metaplanet a en effet enregistré une perte nette de 619 millions de dollars au cours de l’année dernière, à cause de la chute conséquente du cours du BTC lors des derniers mois de 2025.

Selon les données publiées par BitcoinTreasuries, Metaplanet est à ce jour la 3e plus grande société cotée détentrice de Bitcoin au monde. Elle est précédée par Twenty One Capital (43 514 BTC) et par le géant Strategy, qui détient à ce stade 815 061 BTC.

Source : Metaplanet

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