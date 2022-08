MasterCard s'associe à Binance pour apporter les cryptomonnaies à 90 millions de commerces

On savait que MasterCard prenait très au sérieux le secteur des cryptomonnaies depuis quelque temps. Et le PDG de l’entreprise, Michael Miebach, vient de confirmer les ambitions démesurées du service de paiement.

MasterCard compte étendre ses services en cryptomonnaies

Le PDG de MasterCard s’est exprimé au sujet des cryptomonnaies et de la blockchain dans une publication LinkedIn. Il considère que le potentiel de la blockchain peut être « débloqué » si elle devient plus facile à accéder et à utiliser. Cela passe selon lui par des achats courants, qui seraient facilités par son entreprise.

« Nous travaillons avec Binance pour permettre aux personnes d’utiliser leurs cryptos afin d’effectuer des achats dans les plus de 90 millions de commerces qui acceptent Mastercard. »

Les deux géants s’étaient en effet associés récemment pour proposer la Binance Card en Argentine. L’idée est d’étendre ces services partout dans le monde à terme. Tous les commerçants du réseau MasterCard pourraient alors accepter indirectement les cryptomonnaies de leurs clients, en étant réglés en fiat.

L’entreprise prend résolument le tournant blockchain

Pour Michael Miebach, l’industrie de la blockchain sera bien installée d’ici à cinq ans. Un positionnement qu’il avait par ailleurs déjà adopté au printemps dernier. Lorsqu’on lui demandait si le service interbancaire SWIFT existerait encore dans cinq ans, il avait simplement répondu « non ».

Toujours est-il qu’un positionnement aussi net de MasterCard en faveur de la cryptomonnaie et de la blockchain est bien sûr un signal de confiance très fort. Alors que l’ « hiver des cryptos » se prolonge, on voit que l’enthousiasme pour la technologie sous-jacente n’a pas particulièrement faibli.

Source : Michael Miebach via LinkedIn

