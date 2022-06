Mastercard embarque son infrastructure de paiement dans le Web3 et les NFTs

Mastercard va permettre l'achat direct de NFTs

Alors qu'il multiplie les annonces en faveur de l'adoption des cryptomonnaies, notamment depuis l'année dernière, le géant Mastercard franchit aujourd'hui un pas important et annonce travailler à pouvoir rendre l'achat de tokens non fongibles (NFTs) accessibles à ses 2,9 milliards de clients à travers le monde.

Via un communiqué officiel, la société de paiement a indiqué qu'elle souhaitait que le processus de paiement d'achat d'un NFT soit « plus simple et plus sûr », et qu'elle voulait implémenter des solutions de paiement par carte bancaire pour les achats de ce type d'actif.

Afin d'y parvenir, Mastercard a annoncé des partenariats d'ampleur avec les plus grandes entreprises du secteur, à l'instar d'Immutable X, Candy Digital, Mintable, Spring, Nifty Gateway ou encore The Sandbox (SAND).

Une arrivée dans le Web 3.0 est également prévue, et Mastercard annonce à cet effet travailler de concert avec la plateforme de paiement Moonpay spécialisée dans les transactions en cryptomonnaies.

Le vice-président exécutif de la branche dédiée aux cryptomonnaies de Mastercard, Raj Dhamodharan, a clairement mentionné l'attention pour l'entreprise de se faire une place de choix dans le Web 3.0 :

« Avec l'aide de ces entreprises, l'adoption croissante par Mastercard du Web 3.0 s'ajoute à notre travail existant consistant à apporter notre réseau de paiement à la nouvelle place de marché NFT de Coinbase, qui a été ouverte à tous ses utilisateurs en mai. [...] Ces intégrations sont conçues pour rendre la crypto plus accessible et aider l'écosystème NFT à continuer de se développer, d'innover et d'attirer de nouveaux fans. »

Là où jusqu'ici, l'achat d'un NFT sur une plateforme telle qu'OpenSea nécessitait de recharger son portefeuille numérique, Mastercard souhaite que ses clients puissent directement régler leurs transactions par carte bancaire, « sans qu'il soit nécessaire d'acheter de cryptomonnaies au préalable ».

Les NFTs en plein essor

Mastercard avait déjà montré son intérêt pour les NFTs et le metaverse en avril dernier. Effectivement, l'entreprise de renommée internationale avait alors déposé plus d'une dizaine de demandes de marques relatives à l'écosystème du metaverse, des cryptomonnaies et des NFTs auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Une stratégie qui fait tout à fait sens : en juillet 2021, le volume échangé de NFTs effleurait timidement le milliard de dollars. Aujourd'hui, ce volume dépasse les 60 milliards de dollars.

Volume total de NFTs échangé sur 12 mois (en dollars)

Selon une enquête menée auprès de plus de 35 000 personnes dans 40 pays du monde par l'entreprise Mastercard elle-même, 45 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles avaient déjà acheté un NFT ou qu'elles prévoyaient de le faire, et que la moitié d'entre elles souhaitait que le processus d'achat soit simplifié.

Enfin, ajoutons qu'acheter un NFT à travers l'infrastructure de paiement de Mastercard permet de bénéficier de la sécurité induite habituellement pour les transactions du quotidien, un gage d'adoption supplémentaire.

