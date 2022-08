Binance et Mastercard s’associent pour lancer la Binance Card en Argentine

On le sait, l’adoption des cryptomonnaies semble plus aisée dans les pays où l’inflation galope. C’est le cas de l’Argentine, où Binance et Mastercard lancent leur carte crypto prépayée. Une première pour la région.

Binance et Mastercard s’associent pour proposer une carte en Argentine

Selon l’annonce faite par l’entreprise, l’Argentine est en effet le premier pays d’Amérique latine où la Binance Card sera disponible. Tous les utilisateurs de Binance disposant d’une carte d’identité nationale pourront accéder au service.

Les cryptomonnaies sont converties en temps réel lors du paiement, et les clients peuvent recevoir jusqu’à 8% en cashback sur certains achats. Binance confirme également qu’il n’y aura pas de frais de transactions pour les retraits en distributeurs.

Maximiliano Hinz, le directeur général de Binance Latin America, confirme qu’il s’agit de créer de nouvelles passerelles pour favoriser l’adoption :

« Les paiements sont un des premiers et des plus évidents cas d’utilisation pour la crypto. Mais l’adoption peut encore fortement progresser. En utilisant la Binance Card, les marchands continueront à recevoir de la monnaie fiat, et les utilisateurs paieront dans la cryptomonnaie qu’ils souhaitent. »

L’Argentine se met aux cryptos

Comme dans d’autres pays qui subissent une inflation considérable, les Argentins ont un intérêt particulier à utiliser des actifs alternatifs. Et cet intérêt va jusqu’aux plus hautes sphères. Il y a un an, le président Alberto Fernández répondant ceci quand on l’interrogeait sur une éventuelle adoption du Bitcoin (BTC) :

« Je ne veux pas m’avancer trop, […] mais il n’y a pas de raison de dire “non”. Peut-être est-ce une bonne voie à suivre. »

Depuis l’année dernière, l’inflation n’a fait que s’accélérer en Argentine. Le pays a clôturé son année 2021 avec un taux à 51%. Et l’inflation pourrait atteindre 77% pour 2022. Les alternatives monétaires sont donc une question de survie financière pour beaucoup d’Argentins.

Source : Binance via PRNewsWire

