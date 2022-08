Un pas de plus vers l’adoption de la cryptomonnaie ? Le Honduras a annoncé la création d’une « Bitcoin Valley », qui permettra de favoriser les paiements en BTC. Ce n’est que la dernière initiative du pays, qui semble vouloir miser sur ce type d’actifs pour faire évoluer son économie.

La Bitcoin Valley du Honduras

Celle qu’on appelle « Bitcoin Valley » sera établie à Santa Lucia, une petite ville touristique située non loin de la capitale du Honduras. Là-bas, une soixantaine de commerçants acceptera les paiements en cryptomonnaie. Pour ce faire, il leur sera proposé une formation afin de comprendre les enjeux et se familiariser avec les outils.

L’initiative a été portée par l’association Blockchain Honduras, ainsi que Coincaex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée au Guatemala.

César Andino, le propriétaire de petites entreprises touristiques à Santa Lucia, a confirmé à nos confrères de La Prensa qu’il misait gros sur l’utilisation de la cryptomonnaie :

« À Santa Lucia, nous allons tous participer à ce projet. Nous y mettons tout. Accepter le Bitcoin nous permettra d’ouvrir un autre marché, de gagner plus de clients. Nous devons nous globaliser. Nous ne pouvons pas nous fermer à la technologie et nous ne pouvons pas être laissés pour compte alors que d’autres pays le font déjà. »

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter du Bitcoin (BTC) en 2022 ?

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Le Honduras se tourne vers le Bitcoin et les cryptomonnaies

Le Honduras avait déjà montré ses ambitions en matière d’adoption des cryptomonnaies. Déjà, une zone économique spéciale de l’île de Roatan, Próspera, avait adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Le Honduras avait par ailleurs fait partie des 44 pays partis visiter le Salvador en mai dernier, afin de discuter de l’adoption du Bitcoin.

Tout cela s’inscrit bien sûr dans une tendance plus large qu’on observe de plus en plus en Amérique latine. On y voit des pays qui testent progressivement des solutions basées sur les cryptomonnaies afin de faire face à la perte de valeur de leurs monnaies fiduciaires. Alors que les cours des crypto-actifs sont loin de s’être remis de leur chute conséquente des derniers mois, cela montre que leur proposition de valeur est elle bien intacte.

👉 Sur le même sujet –Les Argentins se ruent vers les stablecoins suite à la démission du ministre de l’Économie

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse

Source : Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.