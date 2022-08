La marketplace de NFTs SudoRare se révèle être un rugpull

Quelques heures seulement après son lancement officiel, la marketplace de tokens non fongibles (NFTs) SudoRare s'est révélée être un rugpull. L'équipe du projet, anonyme, s'est envolée avec plus de 800 000 dollars subtilisés à ses utilisateurs.

SudoRare arnaque 800 000 dollars en six heures

Ni le bear market, ni les vacances d'été n'arrêtent vraisemblablement les arnaqueurs. SudoRare, une plateforme d'achat de tokens non fongibles (NFTs), s'est complètement évaporée ce mardi, quelques heures à peine après son lancement.

D'abord décrit comme une potentielle attaque ciblée par les internautes, la vérité a rapidement éclaté au grand jour. C'est bel et bien l'équipe du projet qui a manigancé cette arnaque, leur permettant de s'envoler avec plus de 800 000 dollars d'actifs appartenant à leurs utilisateurs.

Plusieurs raisons vont dans ce sens. Premièrement, tous les réseaux sociaux du projet ont été désactivés ou supprimés. De même, le site Internet n'est plus accessible non plus. Deuxièmement, le piratage a eu lieu seulement six heures après le lancement. Enfin, l'équipe avait absolument souhaité rester anonyme.

Selon les informations de PeckShield, les fonds ont d'ores et déjà été transférés vers trois wallets différents, dont l'un est potentiellement traçable puisqu'il serait relié à un compte Kraken. Les actifs concernés par le vol étaient de l'Ether (ETH), du LooksRare (LOOKS) et de l'USDC.

SudoRare était censé être un mélange entre SudoSwap et LooksRare. Ces deux protocoles sont des plateformes d'achat de NFTs décentralisées mais disposent de fonctionnalités différentes. La première permet la création de pools de liquidité pour les collections de NFTs tandis que la seconde est une marketplace classique, avec son token LOOKS pour récompenser les utilisateurs.

Finalement, SudoRare devait combiner ces deux aspects. L'idée était de permettre aux utilisateurs de détenir du SR, token natif du projet, afin de récupérer une partie des frais de transactions de la plateforme. Toutefois, ça aurait été le cas si le projet avait tenu ses promesses.

👉 Sur le même thème – Minecraft bannit les NFTs et les technologies blockchains sur fond d’inclusivité des joueurs

Spécialiste des effets de leviers Gains et pertes sont multiplés, attention !

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.