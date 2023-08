Le market maker B2C2 part à la conquête de l'Europe avec l'acquisition du français Woorton

Le fournisseur de liquidités B2C2, basé à Londres, vient de faire l'acquisition de la société française Woorton afin d'étendre son aura au sein de l'Europe. Woorton est un acteur de premier plan en termes de tenue de marché et de transactions de gré à gré (OTC) sur le marché crypto européen.

Plus précisément, cette acquisition stratégique permettre à B2C2 de s'aligner sur la réglementation MiCA, Woorton faisant partie des sociétés enregistrées en tant que Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En tant que market maker, Woorton est chargé de la fournir de la liquidité en cryptomonnaies pour 250 clients et 96 tokens différents en continu, et cette alliance permettra aux 2 entreprises de se compléter mutuellement pour conquérir ce segment de marché, comme l'explique Charlie Meraud, le PDG de Woorton :

« En joignant nos forces à celles de B2C2, nous réunissons les atouts complémentaires de nos deux entreprises. Avec une plateforme combinée plus forte, notre clientèle bénéficiera d'un accès à une pool de liquidités plus robuste et d'une présence accrue sur le marché. »