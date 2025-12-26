Maple Finance ambitionne de devenir le protocole de prêt qui permet de créer une passerelle entre la DeFi et le secteur financier traditionnel. Une stratégie à l’origine de l’émission d’un récent prêt au montant record de 500 millions de dollars.

Maple Finance : des prêts décentralisés de dimension institutionnelle

Le protocole Maple trouve ses origines dans une volonté de proposer des prêts de qualité institutionnelle au sein de la finance décentralisée (DeFi), à l'aide d'une solution innovante basée sur la mise en relation de gestionnaires de crédit agréés avec des investisseurs accrédités, afin de faciliter les procédures de financement décentralisé.

Une activité à l'origine de la mise en place d'une interface associée répondant au nom de Syrup, accompagnée de la création des stablecoins SyrupUSDC et SyrupUSDT adossés à des prêts d’entreprises et des fonds institutionnels de premier plan, en capacité de « délivrer un rendement durable à grande échelle, soutenu par des systèmes de risque transparents et un historique solide ».

Et le succès semble visiblement au rendez-vous, si l'on en croit le récent bilan de fin d'année dressé par Maple Finance sur le réseau X, faisant de 2025 une « année charnière » dans le cadre de son développement, avec une quantité d'actifs sous gestion (AUM) en forte hausse sur cette période.

Évolution des actifs sous gestion (AUM) de Maple Finance

Les résultats parlent d’eux-mêmes. syrupUSDC et syrupUSDT sont devenus des actifs en dollars à rendement de tout premier plan, surperformant de manière constante leurs pairs. Maple a fait croître son AUM d’environ 500 millions de dollars à plus de 5 milliards, généré plus de 25 millions de dollars de revenus récurrents annuels, structuré 8,5 milliards de dollars de volume et versé environ 60 millions de dollars d’intérêts aux prêteurs. Maple

Entre prêt record de 500 millions de dollars et interdiction de lancer son SyrupBTC

Un succès qui vient visiblement de rencontrer sa confirmation en cette fin d'année, avec la récente émission d'un prêt unique de 500 millions de dollars en SyrupUSDC qui permet dans le même temps au montant de ses emprunts en cours d'enregistrer un nouveau plus haut historique aux environs des 1,7 milliard de dollars.

Encours de prêts par jour sur Maple Finance

Une donnée mise en lumière sur le réseau X par le fondateur de la structure Relayer Capital, Austin Barack, visiblement très optimiste au sujet des perspectives à venir du token SYRUP, présenté comme l'une de ses positions bénéficiant de la « plus forte conviction » des membres de son équipe.

Dans le même temps, une procédure légale pour violation présumée d’accords commerciaux oppose Maple Finance à Core Foundation - une solution DeFi appliquée au BTC - dans la juridiction des îles Caïmans.

En cause : le lancement d'un SyrupBTC suspendu par une décision de justice suite à des accusations de développement d'un produit concurrent au token lstBTC, un Bitcoin en liquid staking développé par Core Foundation en partenariat avec Maple Finance.

Sources : Dune Analytics, Maple, Core DAO

