« L’investissement le plus important depuis 10 ans » – Revolut débarque avec force en France

Revolut mise gros sur le marché français. La néobanque annonce la création d’un siège dans l’Hexagone, avec un investissement considérable : plus d’un milliard d’euros. Que retenir de cette annonce ?

Revolut débarque en France

Revolut a annoncé cette initiative à l’occasion du sommet Choose France, qui se tient ce lundi au château de Versailles. La néobanque, qui s’est distinguée notamment par son offre en cryptomonnaies, va créer un siège pour l’Europe de l’Ouest situé à Paris.

L’entreprise dispose déjà de 40 millions de clients en Europe, son implantation dans l’Ouest va cependant lui permettre de toucher une plus large gamme de particuliers. Pour rappel, la société avait initialement posé ses valises en Lituanie pour son expansion sur le Vieux Continent.

D’autres succursales seront ouvertes dans les prochains mois en Europe de l’Ouest : en Irlande, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et en Italie.

Plus d’un milliard de dollars d’investissement

En l’espace de 3 ans, la néobanque investira plus d’un milliard d’euros en France, conduisant à la création de plus de 200 emplois, selon son communiqué. Il s’agirait du plus important investissement dans le secteur financier français depuis 10 ans.

L’ambition est assumée pour Revolut : devenir une banque de référence en Europe, où elle sert déjà des clients dans les 30 pays de l’Espace économique européen :

Avec l’ambition de dépasser les 100 millions de clients dans le monde au cours des prochaines années, Revolut est déjà l’une des plus grandes banques d’Europe et est en bonne voie pour devenir l’une des plus grandes institutions financières au monde.

La France a été choisie notamment parce qu’il s’agit du plus grand marché de l’Union européenne pour Revolut. Un élément qui souligne la place prédominante de l’Hexagone, selon Eric Lombart, le ministre de l’Économie et des Finances :

Le choix de Revolut d’implanter son second siège européen à Paris est une excellente nouvelle. [Cela] conforte la position de Paris comme le hub financier leader en Europe

D’ambitieux projets pour Revolut en France

Cette année, la néobanque prévoit le lancement de nouveaux services en France : notamment des prêts immobiliers, des livrets A, des prêts aux entreprises ou encore des PEA.

Pour ce faire, Revolut déposera une demande d’agrément bancaire auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Avec un but : se servir de la France comme tremplin pour devenir « le premier groupe bancaire en Europe ».

Source : Revolult, communiqué

