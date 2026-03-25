L'introduction en Bourse de SpaceX se rapproche ! Récap de la nuit du 24 au 25 mars 2026

SpaceX prépare son introduction en Bourse tandis que la Fed injecte des liquidités dans le système. Robinhood et Pudgy Penguins annoncent des initiatives marquantes dans la finance traditionnelle et crypto.

SpaceX prépare son IPO

SpaceX a prévu de déposer cette semaine sa demande d’introduction en Bourse avec une cotation visée en juin. Cette initiative s’inscrit dans une vague d’IPO technologiques en 2026.

Robinhood lance un rachat d’actions massif

Robinhood a validé un nouveau programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars, alors que son cours a progressé de près de 80 % sur l’année écoulée. Cette décision accompagne le déploiement du testnet de son layer 2 Ethereum dédié aux RWA.

Acheter l'action Robinhood en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

La Réserve fédérale injecte des liquidités

La Réserve fédérale a prévu d’injecter 8,07 milliards de dollars de liquidités dans le système financier. Cette mesure intervient alors que les investisseurs attendent une décision sur les taux directeurs, dans un climat de tensions entre Donald Trump et Jerome Powell.

Pudgy Penguins lance sa carte crypto

Pudgy Penguins a dévoilé la carte Pengu, créée en partenariat avec Visa et KAST. Cette carte est accessible dans plus de 170 pays et peut être utilisée auprès de 150 millions de commerçants.

👉 Carte crypto : comparatif 2026 des meilleures cartes bancaires pour dépenser ses cryptomonnaies

Circle attire Ark Invest malgré la baisse

Après une chute de plus de 15 % de l’action de Circle, Ark Invest de Cathie Wood a profité du repli pour acheter 16 millions de dollars d’actions. Ce geste illustre la confiance de l’entreprise dans le potentiel de croissance du secteur.

L’or continue sa progression

Le prix de l’or spot a atteint 4 600 dollars, poursuivant sa dynamique positive. Sa corrélation avec le Bitcoin reste historiquement faible, confirmant la décorrélation entre les deux actifs dans cette phase de marché.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.