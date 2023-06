Lido Finance représente-t-il un risque pour la centralisation d'Ethereum ?

Pour rappel, Lido Finance est un protocole de liquid staking, qui permet à ses utilisateurs de déposer et immobiliser de l’ETH, en échange « Lido Staked Eth » (stETH). Cela permet à ses utilisateurs de faire usage des stETH dans des protocoles DeFi, tout en récupérant les récompenses de staking d’Ethereum.

Lido a pris une ampleur considérable au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le protocole représente actuellement 31 % des ETH stakés, devant de grandes entités comme Coinbase (10 %) ou encore Binance (5 %) :

Origine des ETH stakés sur Ethereum

Si l’on prend uniquement les protocoles de liquid staking, la domination de Lido est écrasante. Il représente en effet 74 % des ETH stakés de cette manière :

Lido écrase la concurrence en termes de valeur totale verrouillée (TVL)

Autre signe de ce succès phénoménal : Lido est devenu le premier protocole de la finance décentralisée (DeFi) en janvier dernier. D’où des questionnements qui ont commencé à émerger sur la centralisation du staking d’Ethereum autour de ce protocole.

👉 Pour aller plus loin – Comment faire du staking sur Ethereum ? Générez des revenus passifs avec vos ETH

La question est de plus en plus posée, à mesure que Lido prend de l’importance. Plusieurs membres de la communauté Ethereum ont fait part de leur inquiétude à ce sujet. Le fondateur de The Daily Gwei, sassal0x, a ainsi estimé que le risque de centralisation était bien réel pour Ethereum :

L’avantage de Lido, c’est en effet sa grande simplicité d’utilisation. Un utilisateur qui souhaite staker de l’ETH sans passer par un protocole annexe est en effet souvent confronté à plusieurs obstacles. Financiers d’abord, puisqu’il est nécessaire de disposer d’au moins de 32 ETH pour commencer, soit près de 60 000 dollars au cours actuel. Techniques également, puisqu’il s’agit d’un processus parfois complexe pour les personnes non initiées. La grande force de Lido, c’est donc sa facilité d’accès.

9€ de bitcoin offerts pour votre 1er achat

Selon Ari Paul, le fondateur de BlockTower Capital, l’autre problème d’une entité hégémonique, c’est qu’elle peut être plus facilement visée par les régulateurs et gouvernements :

Call to action on this likely to be when LIDO or big competitor faces gov action and starts censoring to avoid criminal charges. I’ll be very impressed if ethereum community can mitigate the centralizing before that happens.

— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) June 1, 2023