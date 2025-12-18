Les spéculateurs se portent vers les options ? Analyse du BTC avec Prof. Chaîne

La masse de capital investie dans les options dépasse celle des futures pour la première fois depuis 2023, signalant une préférence claire des spéculateurs : la structure des marchés dérivés du Bitcoin a changé.

Du rouge pour les fêtes !

Alors que le cours du BTC consolide entre 85 000 $ et 95 000 $, la probabilité d'un rebond technique de courte durée augmente. Plus les semaines passent, plus le marché s'encre dans un contexte de fin de bull market.

La demande sur les marchés spot reste limitée et les liquidités des marchés dérivés proviennent majoritairement des options, ce qui reste insuffisant pour alimenter une reprise sérieuse.

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, il semble essentiel de revenir sur une dynamique intéressante qui est passée inaperçue au cours des derniers mois : la structure des marchés dérivés a a profondément .évolué ces derniers mois. On fait le point.

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Une spéculation diversifiée

Les acteurs des marchés dérivés disposent des nombreux outils pour spéculer tout gérant leur risque. Historiquement, les contrats futures ont été très populaires, notamment grâce aux services de géants tels que Bybit, Binance et feu FTX.

Ces contrats attirent d'importants volumes de capitaux, atteignant près de 480 000 BTC de positions ouvertes en décembre 2024. Ce nombre est pourtant en baisse en 2025, avec près de 350 000 BTC actuellement.

Si cette chute est en partie expliquée par des événements de liquidations majeurs au cours des derniers mois, il est possible que la demande pour ce type d'instrument se redirige ailleurs.

note: ces données ne prennent pas en compte l'intérêt ouvert des contrats futures du Chicago Mercantile Exchange (CME), estimé à près de 125 000 BTC.

Figure 2 : Intérêt ouvert des contrats futures du BTC

Les contrats perpétuels, contrairement aux contrats futures, ne possèdent pas de dates d’expiration. Ils sont également un des instruments favoris des spéculateurs et conserve un intérêt ouvert des 300 000 à 400 000 BTC depuis la fin de l'année 2022.

Cette stabilité sur plusieurs années suggère que les contrats perpétuels restent un outil privilégié des investisseurs, malgré une chute notable en 2025 comme pour les futures.

Figure 3 : Intérêt ouvert des contrats perpétuels du BTC

D'un autre côté, les options enregistrent une croissance continue du volume de positions ouvertes en 2024 et 2025, au point de devenir le segmet dominant des marchés dérivés du Bitcoin en termes capital investi.

Les options étant largement utilisées par les institutionnels de la finance traditionnelle pour leur gestion du risque, ce mouvement suggère l'arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés dérivés.

Là où les investisseurs particuliers usent plus souvent de simples contrats futures et perpétuels, les investisseurs institutionnels se couvrent avec des stratégies plus sophistiquée que les simples positions sur les contrats futures.

note : une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif défini à un prix prédéterminé (appelé prix d'exercice) à une date spécifique (la date d'expiration).

Figure 4 : Intérêt ouvert des contrats d'options du BTC

L'engouement pour les options en 2025 se ressent davantage lorsque les trois types de contrats sont mesurés côte à côte, avec une tendance haussière claire qui contraste les chutes des intérêts ouverts futures et perpétuels.

La masse de capital investie dans les options dépasse celle des futures (CME inclus) pour la première fois depuis 2023, trônant à près de 650 000 BTC, signalant une préférence claire de certains opérateurs pour ce type d'instrument financier.

Figure 5 : Intérêt ouverts des contrats dérivés du BTC

Des volumes considérables

Les marchés dérivés brassent des volumes de capitaux impressionnants. Malgré la baisse d'activité des contrats futures et perpétuels, ils sont respectivement estimés à près de 400 000 BTC par jour, contre quelque dizaines de milliers pour les options.

Le contraste avec le volume total des exchanges spot (environ 100 000 BTC) est significatif, ce qui signifie qu'il existe aujourd'hui plus de "bitcoins papier" - positions financières - que de bitcoins réellement détenus sur les exchanges spot.

Ce phénomène peut être interprété comme un signe de la maturation du marché du BTC, qui ouvre son marché à de nouveaux flux de capitaux et à des nouvelles méthodes d'investissement qui dépasse les limites de son marché spot.

Figure 6 : Volumes des contrats dérivés et volume des exchanges spot

Il est intéressant de noter que l'essor des marchés dérivés s'est fait ressentir dès le début de l'année 2023, où le volume total des contrats dérivés a dépassé le volume quotidien total des exchanges spot aux alentours des 500 000 BTC par jour.

Depuis, les volumes déplacés par les marchés dérivés dominent de loin, créant une masse de "bitcoins papier" capable d'influencer le cours spot du BTC.

À l'avenir, nous nous plongerons davantage dans l'analyse des signaux offerts par les marchés dérivés, notamment sur le plan des marchés d'options, qui recèlent d'importantes informations sur le comportement des capitaux institutionnels.

Figure 7 : Volume total des contrats dérivés et volume des exchanges spot

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

En 2025, l'intérêt pour les options atteint un niveau inédit, avec une tendance haussière claire de son intérêt ouvert, qui contraste les chutes des intérêts ouverts futures et perpétuels.

Les options étant connues pour être utilisées au sein de moult stratégies de gestion de risque des institutionnels de la finance traditionnelle, cela suggère qu'une nouvelle gamme de participants se déploie sur les marchés dérivés avec des stratégies plus sophistiquées que de simples positions sur les contrats futures.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

