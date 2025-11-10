Ledger va-t-elle entrer en bourse à New York ? Pour son PDG, l’argent ne se trouve « certainement pas en Europe »

D'après le Financial Times, Legder pourrait mener une nouvelle levée de fonds en 2026, suggérant une potentielle introduction en bourse. Retour sur les propos de Pascal Gauthier, le PDG de l'entreprise.

Ledger pourrait entrer en bourse en 2026

Lorsque l’on parle de sécuriser ses cryptomonnaies, Ledger est bien souvent le nom qui vient en premier à l’esprit. Aujourd’hui, l’entreprise a vendu plus de 8 millions d’appareils de sa série Nano et sécurise 100 milliards de dollars de bitcoins pour ses clients.

Tandis que Ledger est en passe de clôturer sa meilleure année depuis sa création en 2014, l’entreprise pourrait entrer en bourse au cours de l’année 2026. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le Financial Times, à travers les propos de Pascal Gauthier, le PDG de Ledger :

Si je passe plus de temps à New York, c’est parce que je sais que c’est là que se trouve aujourd’hui l’argent investi dans les cryptomonnaies ; il n’est nulle part ailleurs dans le monde, et certainement pas en Europe.

Bien sûr, si Pascal Gauthier parle clairement d’un potentiel tour de table, cela pourrait tout aussi bien prendre une forme différente que celle d’une Initial Public Offering (IPO). Quoi qu’il en soit, les propos du PDG sont lourds de sens quant à la mentalité européenne vis-à-vis de l’innovation. Cela n’est pas sans rappeler le cas d’Exaion, qui se tourne vers MARA pour lever du capital.

Pour l’heure, il est encore trop tôt pour commenter cette hypothétique opération, mais si et lorsqu’elle se concrétisera, il s’agira d’être attentif à la manière dont seront rebattues les cartes de la gouvernance au sein de la célèbre licorne française.

La dernière levée de fonds de Ledger remonte au mois de mars 2023, à hauteur de 100 millions d’euros, dans le cadre d’un tour de table de série C finalisé à 456 millions d’euros. Cela avait alors porté la valorisation de l’entreprise à 1,3 milliard d’euros.

Récemment, l’entreprise a présenté son nouveau Ledger Nano Gen5, tout en introduisant le terme de « signer » pour désigner ses hardware wallets. Au mois de juin, Ledger a également fait parler d’elle en devenant le sponsor des équipes de basketball des San Antonio Spurs et des Spurs d’Austin, témoignant ainsi d’une influence qui s’étend bien au-delà des frontières françaises.

Source : Financial Times

