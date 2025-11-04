ANYW3AR révolutionne la mode à travers une collaboration avec Ledger et Alpine

La marque de vêtements connectés ANYW3AR s’est associée à Ledger et Alpine, pour apporter une touche de Web3 à la mode. Retour sur cette initiative, qui repousse les frontières du marketing.

ANYW3AR signe une collaboration avec Ledger et Alpine

Peut-être connaissiez-vous les cartes de visite NFC, permettant de renvoyer celui qui la scanne vers des coordonnées ou des réseaux sociaux définis à l'avance. S'emparant du concept, la marque de vêtements ANYW3AR va encore plus loin, en faisant de la mode un véritable outil de communication marketing, grâce à ses vestes connectées NFC :

Site Web d'ANYW3AR

👨‍🏫 Tout savoir sur les différents cas d'application du Web3

Ainsi, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Singapour le mois dernier, Ledger et l'écurie Alpine se sont associé pour lancer une édition spéciale du hardware wallet (ou signer) Ledger Stax. En coulisse, ANYW3AR a effectivement fourni des vestes munies de patch NFC, permettant d'accéder à la page de vente du Stax Alpine Edition.

Alors que TOKEN2049 avait lieu en parallèle du Grand Prix de F1, l'évènement Ledger x Alpine a réuni 500 invités, qui ont pu découvrir le savoir-faire d'ANYW3AR. En effet, les influenceurs qui portaient les vestes de la marque ont pu agrémenter celles-ci de patchs NFC à scratcher, redirigeant vers leur chaîne YouTube respective, ainsi que des liens d'affiliation Ledger. Concernant Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, ses propres patchs redirigeaient vers son profil X.

À l'occasion de cet évènement, des vestes connectées ANYW3AR étaient à gagner lors d'une course de karting.

Pour sa part, l'équipe d'ANYW3AR vante le concept de «Wear-to-Experience», où le numérique se mêle au monde physique :

Notre mission est de transformer chaque vêtement en passerelle vers une expérience vivante, connectée et vérifiable. Le Web3 doit se toucher, se porter, se vivre.

👉 Dans l'actualité également — Les stablecoins battent un record de volumes pour le 4e mois consécutif

Au-delà de cette collaboration avec Ledger, la marque a d'ores et déjà lancé les pré-commandes de sa première collection sur son site Web, pour laquelle il est d'ailleurs possible de payer en cryptomonnaies. Entreprise française, notons aussi qu'ANYW3AR a bénéficié du programme d'accélération de Cube3.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.