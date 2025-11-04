ANYW3AR révolutionne la mode à travers une collaboration avec Ledger et Alpine

La marque de vêtements connectés ANYW3AR s’est associée à Ledger et Alpine, pour apporter une touche de Web3 à la mode. Retour sur cette initiative, qui repousse les frontières du marketing.

le 4 novembre 2025 à 17:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Peut-être connaissiez-vous les cartes de visite NFC, permettant de renvoyer celui qui la scanne vers des coordonnées ou des réseaux sociaux définis à l'avance. S'emparant du concept, la marque de vêtements ANYW3AR va encore plus loin, en faisant de la mode un véritable outil de communication marketing, grâce à ses vestes connectées NFC :

Site Web d'ANYW3AR

Site Web d'ANYW3AR

 

👨‍🏫 Tout savoir sur les différents cas d'application du Web3

Ainsi, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Singapour le mois dernier, Ledger et l'écurie Alpine se sont associé pour lancer une édition spéciale du hardware wallet (ou signer) Ledger Stax. En coulisse, ANYW3AR a effectivement fourni des vestes munies de patch NFC, permettant d'accéder à la page de vente du Stax Alpine Edition.

Alors que TOKEN2049 avait lieu en parallèle du Grand Prix de F1, l'évènement Ledger x Alpine a réuni 500 invités, qui ont pu découvrir le savoir-faire d'ANYW3AR. En effet, les influenceurs qui portaient les vestes de la marque ont pu agrémenter celles-ci de patchs NFC à scratcher, redirigeant vers leur chaîne YouTube respective, ainsi que des liens d'affiliation Ledger. Concernant Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, ses propres patchs redirigeaient vers son profil X.

À l'occasion de cet évènement, des vestes connectées ANYW3AR étaient à gagner lors d'une course de karting.

Pour sa part, l'équipe d'ANYW3AR vante le concept de «Wear-to-Experience», où le numérique se mêle au monde physique :

blockquote icon

Notre mission est de transformer chaque vêtement en passerelle vers une expérience vivante, connectée et vérifiable. Le Web3 doit se toucher, se porter, se vivre.

👉 Dans l'actualité également — Les stablecoins battent un record de volumes pour le 4e mois consécutif

Au-delà de cette collaboration avec Ledger, la marque a d'ores et déjà lancé les pré-commandes de sa première collection sur son site Web, pour laquelle il est d'ailleurs possible de payer en cryptomonnaies. Entreprise française, notons aussi qu'ANYW3AR a bénéficié du programme d'accélération de Cube3.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2163 articles

Tous ses articles

