Le protocole Aave en pleine guerre de gouvernance ? Récap crypto de la nuit du 12 au 13 février 2026

Entre chute des marchés, tensions autour d’Aave et signaux politiques favorables aux cryptomonnaies aux États-Unis, la nuit a été mouvementée. Retour sur les principaux développements économiques et institutionnels qui ont marqué les dernières heures.

Gouvernance tendue chez Aave

Le conflit entre la DAO Aave et Aave Labs s’est intensifié. Marc Zeller, fondateur d’ACI, a critiqué une proposition d’Aave Labs, car elle réclamait un quart de la trésorerie et un tiers des réserves en $AAVE. En réaction, Aave Labs a annoncé vouloir diriger 100 % des revenus du protocole vers la DAO via son cadre « Aave Will Win », dans un climat déjà marqué par des accusations concernant la gestion des frais.

Prévisions baissières sur le marché crypto

Standard Chartered prévoit un repli du BTC vers 50 000 dollars et de l’ETH à 1 400 dollars à court terme. Ces prévisions s’appuient sur les sorties observées des ETF Bitcoin et un contexte macroéconomique tendu. Le BTC a déjà glissé autour des 60 000 dollars et l’ETH jusqu’à 1 750 dollars, soulignant la fragilité du marché.

Coinbase dans le rouge

Coinbase a enregistré une perte de 667 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, avec une baisse de 20 % de ses revenus. Malgré ce contexte, la plateforme a investi 39 millions de dollars dans le Bitcoin. Cela intervient alors que Binance consolide aussi ses réserves avec 4 545 BTC achetés via son fonds SAFU, dans un marché sous pression.

États-Unis : vers une adoption accrue des cryptos

Le comité du Sénat de l’Indiana a validé le projet de loi HB1042, autorisant les fonds de retraite de l’État à investir dans les cryptomonnaies. Cette avancée s’ajoute à une adoption croissante dans le pays, 40 % des commerçants américains acceptant déjà les paiements en crypto selon PayPal.

Le Bhoutan continue ses ventes de Bitcoin

Le gouvernement royal du Bhoutan a vendu pour 6,7 millions de dollars supplémentaires en BTC selon Arkham. Fin 2025, ses réserves représentaient environ 1,3 milliard de dollars en Bitcoin, soit 40 % de son PIB. Le pays prévoit également d’investir 10 000 BTC dans une nouvelle ville dédiée à la méditation et au Bitcoin.

Politique et crypto : Armstrong et Saylor en action

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, s’est dit confiant pour concilier les priorités du président et celles des banques tout en favorisant le développement de la crypto aux États-Unis.

La CFTC renforce son engagement pro-crypto

La CFTC a mis en place le « Innovation Advisory Committee », réunissant des entreprises majeures de la crypto, de la finance décentralisée et des marchés de prédiction. Cette décision s’inscrit dans la ligne pro-crypto du nouveau président Michael Selig et vise à alléger la charge réglementaire tout en intégrant les stablecoins dans les dérivés.

