Le Monero (XMR) atteint un nouveau record de prix à 596 $ – Récap crypto du weekend du 10 au 11 janvier 2026

Un week-end riche pour les marchés : nouvel ATH pour Monero et nouvelles avancées autour d’Ethereum et des ETF crypto. Côté politique, Trump poursuit ses annonces économiques et la régulation continue de se préciser aux États-Unis.

Monero enregistre un record historique

La crypto XMR de la blockchain Monero a atteint un nouvel en dépassant les 590 dollars. Sa progression s’inscrivait dans une dynamique de regain d’intérêt pour les cryptos axées sur la confidentialité, malgré les tensions techniques observées en 2025 autour de son consensus et de la sécurité du réseau.

Avancées autour des ETF crypto

Les signaux d’intérêt institutionnel se sont multipliés : Morgan Stanley a déposé 3 demandes d’ETF sur Bitcoin, Ethereum et Solana, tandis que Grayscale poursuivait son expansion avec des trusts ETF pour BNB et Hyperliquid.

Trump multiplie les annonces économiques

Donald Trump a réaffirmé son intention de plafonner les taux d’intérêt des cartes de crédit à 10 %, déclarant que les sociétés qui factureraient davantage seraient en violation de la loi dès le 20 janvier. Cette déclaration prolongeait ses mesures économiques récentes, alors que la Cour suprême s’apprêtait à statuer sur les tarifs douaniers imposés par son administration.

CLARITY Act : tensions sur la régulation

Le Sénat américain doit voter le 15 janvier le CLARITY Act, visant à lutter contre le faux volume et les réserves douteuses du secteur crypto. Bloomberg a indiqué que Coinbase pourrait retirer son soutien au texte si celui-ci restreignait les récompenses sur les stablecoins, mettant en lumière un débat entre innovation et régulation.

Les métaux précieux inspirent la remontée des cryptos

Le record historique atteint par l’or et l’argent s’est inscrit dans une continuité de revalorisation des actifs rares. Samson Mow a évoqué la possibilité qu’Elon Musk mise massivement sur Bitcoin en 2026, anticipant un BTC à sept chiffres, alors que Michael Saylor a laissé entendre que sa société Strategy pourrait continuer à acheter malgré une perte de 17,44 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Nouvelles fonctionnalités et adoption

X a lancé une fonctionnalité permettant de suivre les prix crypto et les cours boursiers directement depuis le fil d’actualité, intégrant des données financières en temps réel.

Lummis relance un projet de loi crypto

La sénatrice Cynthia Lummis a présenté le Responsible Financial Innovation Act, encadrant la divulgation de certaines transactions. Connue pour ses positions pro-Bitcoin, elle semble désormais viser une meilleure intégration des cryptomonnaies dans l’économie américaine, bien que les détails restent à préciser.

