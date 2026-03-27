Le déficit français en légère baisse, mais la dette continue d'étouffer le pays

Le déficit public a été de 5,1 % en 2025, un meilleur taux qu'attendu. Mais la France continue de crouler sous sa dette, qui a atteint 115,6% du PIB.

le 27 mars 2026 à 17:00.

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Marine Debelloir

Le déficit français en légère baisse, mais la dette continue d'étouffer le pays

Déficit légèrement meilleur que prévu pour la France

Initialement, l’Insee tablait sur un déficit à 5,4 % pour l’année 2025. Ce meilleur taux est une bonne surprise : elle rapproche la France de son objectif de passer sous les 5 %. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est félicité de cette progression, tout en restant prudent :

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Quand on tient une ligne simple – sérieux, stabilité, maîtrise – les comptes s’améliorent sans brutalité. […] On continue – avec prudence – pour passer sous les 5 % en 2026. La situation géopolitique jouera, mais notre volonté collective aussi.

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Si le déficit s’améliore légèrement, le pays continue de crouler sous sa dette publique. Au 4e trimestre 2025, la France présentait une dette de 3 460,5 milliards d’euros, soit 115,6 % de son PIB. C’est là aussi une légère amélioration, la dette s’élevant à 117,8 % du PIB au 3e trimestre.

La charge de la dette reste cependant considérable et les finances publiques sont exsangues – en témoigne la frilosité du gouvernement pour aider les Français à faire face à l’explosion des prix des carburants.

David Amiel, le ministre des Comptes publics, a lui aussi souligné la précarité de la situation française, alors que le contexte géopolitique est particulièrement explosif :

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Cela montre que les efforts collectifs commencent à payer, ce n’est pas le fruit du hasard. Mais évidemment, ça reste beaucoup trop élevé.

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Source : Insee

 

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