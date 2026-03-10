Le Bitcoin repasse au dessus des 70 000 $ – Récap crypto de la nuit du 9 au 10 mars 2026

Retour sur les principales actualités de la nuit : la CFTC américaine prépare une refonte de la régulation crypto, le Bitcoin continue de grimper et le DOJ relance le dossier Tornado Cash, sur fond de tensions géopolitiques autour du détroit d’Hormuz.

le 10 mars 2026 à 9:10.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Le Bitcoin repasse au dessus des 70 000 $ – Récap crypto de la nuit du 9 au 10 mars 2026

Bitcoin proche du prix moyen d’achat de Strategy

Le prix du Bitcoin a atteint 70 000 $, se rapprochant du prix moyen d’achat de Strategy, désormais fixé à 70 946 $. Cette hausse intervient après l’annonce d’un nouvel achat de 1,23 milliard de dollars de BTC par Strategy, faisant suite aux déclarations de Michael Saylor évoquant la poursuite de l’accumulation de bitcoins. L’entreprise continue ainsi de renforcer sa position en tant que première Bitcoin Treasury mondiale.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine
Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. (en savoir plus)

La CFTC dévoile un plan de régulation crypto

Le président de la CFTC, Michael Selig, a présenté un plan pluriannuel visant à clarifier la régulation du secteur crypto et à mettre fin aux rivalités avec la SEC. Ce programme illustre une volonté d’ouverture du régulateur américain, avec une harmonisation progressive de la supervision autour des DeFi, DePin et airdrops. L’objectif affiché de cette initiative est de faire des États-Unis un acteur central pour l’informatique liée à l’intelligence artificielle.

Nouveau procès pour le cofondateur de Tornado Cash

Le département de la Justice (DOJ) américain a demandé un nouveau procès pour Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, pour blanchiment d’argent et violation de sanctions. L’audience est prévue pour début octobre. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une longue procédure judiciaire, marquée par une condamnation partielle en août 2025 et la levée des sanctions OFAC en janvier 2025.

Tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz

CBS a rapporté que Donald Trump envisagerait désormais de prendre le contrôle du détroit d’Hormuz pour garantir l’accès aux principales routes pétrolières mondiales. Cette initiative viserait à sécuriser l’approvisionnement en pétrole alors que les tensions avec l’Iran demeurent élevées.

Repli du cours du Brent

Le Brent a continué sa correction et est tombé à 90 $, enregistrant une baisse de plus de 23 % depuis son dernier pic à 117 $. Ce repli marque une phase de consolidation sur les marchés pétroliers après plusieurs semaines de fluctuations importantes.

👉 Investir pétrole : comment s'exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

Hausse du trading de pétrole sur Hyperliquid

Enfin, le volume de trading du pétrole sur Hyperliquid a fortement augmenté, passant de 21 millions à plus de 1,2 milliard de dollars depuis la frappe États-Unis–Israël contre l’Iran, selon Bloomberg. Cette envolée témoigne d’un regain d’activité sur la plateforme dans un contexte géopolitique tendu.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

606 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

 Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

 KuCoin doit « cesser immédiatement toute activité » crypto à Dubaï

KuCoin doit « cesser immédiatement toute activité » crypto à Dubaï

 Visa ouvre les paiements en stablecoins dans 100 pays avec Bridge

Visa ouvre les paiements en stablecoins dans 100 pays avec Bridge