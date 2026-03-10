Le Bitcoin repasse au dessus des 70 000 $ – Récap crypto de la nuit du 9 au 10 mars 2026

Retour sur les principales actualités de la nuit : la CFTC américaine prépare une refonte de la régulation crypto, le Bitcoin continue de grimper et le DOJ relance le dossier Tornado Cash, sur fond de tensions géopolitiques autour du détroit d’Hormuz.

Bitcoin proche du prix moyen d’achat de Strategy

Le prix du Bitcoin a atteint 70 000 $, se rapprochant du prix moyen d’achat de Strategy, désormais fixé à 70 946 $. Cette hausse intervient après l’annonce d’un nouvel achat de 1,23 milliard de dollars de BTC par Strategy, faisant suite aux déclarations de Michael Saylor évoquant la poursuite de l’accumulation de bitcoins. L’entreprise continue ainsi de renforcer sa position en tant que première Bitcoin Treasury mondiale.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

La CFTC dévoile un plan de régulation crypto

Le président de la CFTC, Michael Selig, a présenté un plan pluriannuel visant à clarifier la régulation du secteur crypto et à mettre fin aux rivalités avec la SEC. Ce programme illustre une volonté d’ouverture du régulateur américain, avec une harmonisation progressive de la supervision autour des DeFi, DePin et airdrops. L’objectif affiché de cette initiative est de faire des États-Unis un acteur central pour l’informatique liée à l’intelligence artificielle.

Nouveau procès pour le cofondateur de Tornado Cash

Le département de la Justice (DOJ) américain a demandé un nouveau procès pour Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, pour blanchiment d’argent et violation de sanctions. L’audience est prévue pour début octobre. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une longue procédure judiciaire, marquée par une condamnation partielle en août 2025 et la levée des sanctions OFAC en janvier 2025.

Tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz

CBS a rapporté que Donald Trump envisagerait désormais de prendre le contrôle du détroit d’Hormuz pour garantir l’accès aux principales routes pétrolières mondiales. Cette initiative viserait à sécuriser l’approvisionnement en pétrole alors que les tensions avec l’Iran demeurent élevées.

Repli du cours du Brent

Le Brent a continué sa correction et est tombé à 90 $, enregistrant une baisse de plus de 23 % depuis son dernier pic à 117 $. Ce repli marque une phase de consolidation sur les marchés pétroliers après plusieurs semaines de fluctuations importantes.

👉 Investir pétrole : comment s'exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

Hausse du trading de pétrole sur Hyperliquid

Enfin, le volume de trading du pétrole sur Hyperliquid a fortement augmenté, passant de 21 millions à plus de 1,2 milliard de dollars depuis la frappe États-Unis–Israël contre l’Iran, selon Bloomberg. Cette envolée témoigne d’un regain d’activité sur la plateforme dans un contexte géopolitique tendu.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.