Le Bitcoin rechute légèrement suite aux tensions au détroit d'Ormuz – Récap crypto de la nuit du 2 au 3 mars 2026

Tensions géopolitiques, décisions politiques américaines et signaux positifs sur le marché du Bitcoin ont marqué la nuit. Retour sur les faits marquants entre escalade au Moyen-Orient, mouvements institutionnels et nouvelles dynamiques économiques.

Tensions au détroit d’Ormuz

Selon Reuters, un commandant des Gardiens de la Révolution iranienne a affirmé que le détroit d’Ormuz était désormais fermé et a menacé de détruire tout navire tentant de le traverser. Cette escalade pourrait renforcer les tensions géopolitiques, provoquer une envolée du cours du pétrole et accroître les inquiétudes sur la stabilité économique mondiale.

Le Sénat américain s'oppose aux MNBC

Le Sénat américain a inclus une interdiction des monnaies numériques de banque centrale (MNBC) dans son projet de loi sur le logement. Ce vote s’inscrit dans un climat politique marqué par une méfiance républicaine envers les MNBC, perçues comme des instruments de contrôle financier, tandis que le GENIUS Act adopté en 2025 avait établi un cadre fédéral pour les stablecoins.

Uniswap remporte sa bataille judiciaire

Uniswap a obtenu le rejet complet de l’action collective liée aux tokens frauduleux. Le tribunal a estimé que la plateforme ne pouvait être tenue responsable des agissements des émetteurs tiers.

Optimisme sur le Bitcoin

Le PDG de VanEck estime que le prix du Bitcoin a probablement atteint un plancher, signal encourageant pour une reprise.

Le Tennessee envisage d’investir dans Bitcoin

Le Tennessee a recommandé l’adoption du Strategic Bitcoin Reserve Act, désormais transmis au comité des finances. Si le texte est approuvé, l’État pourrait investir jusqu’à 10 % de ses fonds publics en Bitcoin. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance institutionnelle du BTC comme actif stratégique au sein des portefeuilles publics.

Afflux record dans les ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin ont enregistré un afflux net de 458,2 millions de dollars le 2 mars 2026, dont 263,2 millions pour l’ETF spot IBIT de BlackRock. La moyenne sur sept jours atteint 190,5 millions de dollars. Malgré la volatilité récente du BTC, IBIT continue de dominer les flux, détenant plus de 700 000 BTC sous gestion et franchissant des seuils historiques en termes d’actifs.

Hyperliquid bat des records sur les contrats à terme

Selon Bloomberg, Hyperliquid a atteint un record d’intérêt ouvert sur ses contrats à terme liés aux actifs traditionnels. Ce record reflète le nombre croissant de positions ouvertes sur la plateforme, positionnée comme une solution de trading on-chain 24/7 permettant la couverture de risques liés à des actifs tels que les métaux précieux ou le pétrole.

PayPay prépare son introduction en bourse

PayPay, détenteur de 40 % de Binance Japan, prévoit de lever jusqu’à 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq.

