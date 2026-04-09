Le Bitcoin (BTC) a atteint son bottom, selon Michael Saylor

La fin du bear market ? Le fondateur de Strategy Michael Saylor estime que le cours du Bitcoin (BTC) a atteint son point le plus bas. Qu'en penser ?

Le Bitcoin a-t-il atteint son bottom ?

60 000 dollars : c’est le seuil le plus bas auquel descendra Bitcoin pendant ce cycle, selon Michael Saylor. Le fondateur de Strategy s’exprimait au sein d’un événement organisé par Mizuho.

Selon lui, les bottoms ne seraient pas dictés par des valeurs historiques, mais par l’épuisement des vendeurs. Or, le Bitcoin serait arrivé à ce stade et ne devrait donc plus connaître de chute marquée.

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Pour Michael Saylor, la pression vendeuse s’est atténuée, et la demande est désormais croissante. Cela est soutenu par les flux entrants sur les ETF, qui absorbent l’offre quotidienne. Par ailleurs, des investisseurs institutionnels comme des entreprises allouent de nouveau une part de leurs trésoreries aux BTC.

Le cours du BTC avait atteint 59 800 dollars au début du mois de février. Depuis, la plus grande cryptomonnaie a évolué dans un range compris entre 62 000 dollars et 75 000 dollars :

Évolution du cours du BTC depuis le début de l’année 2026

Risque quantique : surévalué selon Michael Saylor

Michael Saylor s’est également exprimé sur le risque quantique, beaucoup discuté dans les cercles crypto ces dernières semaines. Selon lui, ce risque est surévalué : la menace étant à ce stade entièrement théorique.

Par ailleurs, le fondateur de Strategy estime que, si un risque existe réellement, il ne sera pas menaçant avant plusieurs décennies, ce qui laisse le temps au Bitcoin de se préparer.

Malgré le bear market, Strategy a continué d’accumuler du Bitcoin ces dernières semaines. A la fin du mois de mars, l’entreprise a par ailleurs annoncé vouloir lever 42 milliards de dollars, afin de continuer à financer des achats de BTC.

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Ce matin, le cours du Bitcoin affiche 71 000 dollars, une progression quasi nulle depuis la veille (+0,9 %). La cryptomonnaie continue de montrer ses hésitations face à un contexte géopolitique très changeant.

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Source : CoinDesk

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