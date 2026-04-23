L'armée américaine exploite maintenant un nœud Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 22 au 23 avril 2026

Les États-Unis exploitent désormais un nœud Bitcoin tandis que Tesla conserve ses réserves. Par ailleurs, les grandes firmes de la tech et de la finance multiplient les initiatives, entre fonds IA, régulation crypto et accumulation de BTC.

Washington s’approprie Bitcoin

L’amiral Samuel Paparo a déclaré devant le Sénat américain que Bitcoin constitue « un outil précieux de l’informatique pour la projection de puissance ». Washington aurait par ailleurs commencé à exploiter un nœud Bitcoin, menant des tests opérationnels pour évaluer la sécurité et la protection des réseaux. Cette posture place Bitcoin au cœur de la stratégie de défense américaine, et illustre son rôle croissant dans les rapports géopolitiques.

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Tesla conserve ses BTC

Tesla n’a vendu aucun de ses 900 millions de dollars en Bitcoin au premier trimestre 2026. Cette décision renforce la perception de Bitcoin comme un actif stratégique, alors que sa valorisation avoisine 78 000 dollars et que l’intérêt institutionnel se confirme.

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Le Trésor américain pousse la régulation crypto

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a exhorté le Sénat à adopter la législation sur la structure du marché des cryptomonnaies. Il a également affirmé que la crypto deviendra un « moyen de paiement très important ». Cette initiative vise à renforcer la sécurité juridique du secteur, tandis que des acteurs institutionnels, tels qu’Ark Invest ou BlackRock, soulignent le potentiel économique des actifs numériques.

FTX et les plus-values manquées

FTX aurait aujourd’hui environ 114 milliards de dollars d’actifs si ses avocats n’avaient pas vendu certaines positions, notamment dans Anthropic, Solana et SpaceX. Ces cessions auraient privé la plateforme d’une plus-value potentielle majeure, notamment après la valorisation record d’Anthropic.

Naval Ravikant lance USVC

Naval Ravikant a lancé USVC, un fonds de capital-risque accessible dès 500 dollars, qui offre une exposition à des startups majeures de l’intelligence artificielle telles qu’OpenAI, Anthropic et xAI. Ce lancement intervient dans un contexte de valorisations record du secteur, avec Nvidia et d’autres acteurs participant à des tours de financement massifs.

Le documentaire « Finding Satoshi »

Le documentaire « Finding Satoshi » avance que Hal Finney et Len Sassaman seraient les co-créateurs de Bitcoin. Le film relance le débat sur l’identité de Satoshi Nakamoto, rappelant que Finney avait reçu la première transaction Bitcoin en 2009.

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