L'Oréal s'associe à Meta pour accompagner les startups françaises dans le metaverse

L'Oréal et Meta, 2 géants de leur milieu respectif, s'associent pour créer le premier incubateur de startups totalement dédié au metaverse. Ainsi, 5 startups triées sur le volet pourront bénéficier d'un accompagnement par des professionnels au cœur de Station F à Paris afin de mener leur projet à bien.

L'Oréal et Meta développent le metaverse

L'Oréal, le groupe français de cosmétiques, s'associe au géant du Web Meta pour développer le premier incubateur de startups entièrement consacré à la créativité dans le metaverse.

Le metaverse, ce terme dont on entend de plus en plus parler dans la vie de tous les jours, définit l'ensemble des univers virtuels basés sur l'immersion et l'interactivité à travers des avatars et des paysages en 3D. Pour en apprendre davantage sur cette révolution numérique, lisez notre fiche dédiée au metaverse.

Plus précisément, les 2 entités vont mettre en place un programme d'accompagnement à destination de 5 startups différentes sur la période du mois de janvier au mois de juin 2023.

Selon le communiqué, les startups concernées devront couvrir un large d'éventails de thématiques propres au metaverse, allant « de la production 3D aux technologies de réalité augmentée, virtuelle ou mixte, en passant par la création d'avatars et de leur portabilité, l'expérience utilisateur et d'autres sujets liés au Web3 ».

Les 5 startups dont il est question n'ont pas encore été sélectionnées et les candidatures restent ouvertes jusqu'au 20 novembre prochain.

Un accompagnement de premier plan

Une fois ces dernières choisies par un jury d'experts issus de Meta et de L'Oréal, elles bénéficieront de l'ensemble des ressources allouées par le plus grand incubateur de startups au monde, à savoir Station F à Paris, dans le 13e arrondissement. Emplacement de choix pour les technologies innovantes, Station F a également été choisie par Binance pour accueillir ses locaux en France.

Lors de cette annonce en avril dernier, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, avait notamment déclaré que la France occupait une position unique « pour être le leader de cette industrie en Europe ». Une vision qui semble également partagée par Meta et L'Oréal.

Plus précisément, ces startups bénéficieront d'un accompagnement de la part des chercheurs de Meta AI et d'un mentorat de L'Oréal. Par ailleurs, Station F constitue en soi un lieu d'échange et d'interaction avec les nombreuses autres startups présentes sur place, une opportunité supplémentaire pour les entreprises accompagnées de développer leur réseau et d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à leur projet.

Laurent Solly, le vice-président Europe du sud de Meta, a souligné l'intérêt de ce projet qui met le drapeau tricolore à l'honneur :

« Nous sommes fiers de nous associer à L’Oréal Groupe à travers ce projet ambitieux qui a pour objectif de soutenir notre écosystème de startups françaises, qui a un rôle déterminant dans la construction d’un métavers collectif, créatif et inclusif. »

Source : Communiqué Meta

