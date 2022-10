Interpol débarque dans le metaverse pour combattre le crime en ligne

L'organisation internationale de lutte contre le crime Interpol a présenté son metaverse du même nom lors de sa dernière assemblée à New Delhi. La police internationale pourra ainsi former ses nouveaux membres plus efficacement et plus simplement en simulant des situations réelles. De plus, Interpol souhaite renforcer sa présence contre le crime en ligne.

Interpol veille sur le metaverse

L'organisation internationale de police criminelle (OIPC), plus communément appelée Interpol, a annoncé le lancement de son propre metaverse lors de sa 90e Assemblée générale annuelle qui s'est déroulée le 18 octobre dernier à New Delhi, en Inde.

Lors de l'introduction de ce metaverse à l'Assemblée, les différents délégués internationaux présents à l'événement ont pu directement s'immiscer dans ce monde virtuel « déjà pleinement opérationnel » à l'aide de casques virtuels.

Lors de cette session de présentation interactive, les membres présents ont pu pénétrer dans une reproduction virtuelle à l'identique des bureaux du siège d'Interpol, situé à Lyon. Ce metaverse, sobrement baptisé INTERPOL, permettra aux personnes concernées de suivre des formations immersives et d'interagir avec d'autres membres via leur avatar, et ce sans aucune restriction géographique.

Aperçu des quartiers d'Interpol dans le metaverse

Selon Interpol, ce nouveau metaverse permettra à ses différentes unités de se coordonner et de travailler de manière plus rationnelle et plus efficace. De plus, ces bureaux virtuels permettront aux nouvelles recrues et aux étudiants de se former plus facilement en simulant des situations réelles, par exemple :

« Lors d'une démonstration en direct, des experts de la Direction du renforcement des capacités et de la formation d'Interpol ont dispensé une formation sur la vérification des documents de voyage et le contrôle des passagers en utilisant les capacités d'Interpol dans une salle de classe dans le Metaverse. Les étudiants ont ensuite été téléportés dans un aéroport où ils ont pu mettre en pratique les compétences nouvellement acquises à un poste-frontière virtuel. »

Le crime en hausse dans les mondes virtuels

Introduit comme « le tout premier metaverse spécifiquement conçu pour les forces de l'ordre du monde entier », INTERPOL permettra de participer activement à la lutte contre le crime en ligne, pour lequel les mondes virtuels comme le metaverse sont déjà des endroits de choix pour les individus malveillants :

« Les criminels commencent déjà à exploiter le Metaverse. Le Forum économique mondial [...] a prévenu que les escroqueries par ingénierie sociale, l'extrémisme violent et la désinformation pourraient constituer des défis particuliers. »

Selon le communiqué, le nombre d'utilisateurs de ces mondes virtuels étant en hausse constante, les activités malveillantes augmentent également mécaniquement :

« Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs de Metaverse augmente et que la technologie se développe, la liste des crimes possibles ne fera que s'allonger pour inclure potentiellement les crimes contre les enfants, le vol de données, le blanchiment d'argent, la fraude financière, la contrefaçon, les ransomwares, le phishing, les agressions et le harcèlement sexuel. »

Source : Communiqué d'Interpol

