Kidnapping déjoué en Normandie : encore une tentative liée aux cryptomonnaies

Un commando a été arrêté le 11 juin en Normandie alors qu’il s’apprêtait à enlever la mère d'un jeune trader en cryptomonnaies. Cette tentative ratée visait à extorquer son portefeuille numérique. De quoi illustrer à nouveau l’escalade inquiétante des kidnappings ciblant les détenteurs de Bitcoin et d'altcoins en France.

Kidnapping crypto : une tentative minutieusement préparée

Depuis le début de l'année 2025, une série d’enlèvements et tentatives visant des personnalités du secteur crypto est survenue en France. Parmi les plus médiatisés, on compte l’enlèvement du co‑fondateur de Ledger, David Balland, dont le doigt a été sectionné, ainsi que l’attaque contre la fille de Pierre Noizat, PDG de la plateforme Paymium.

Cette nouvelle affaire a débuté le 18 mai, lorsqu'une mère de famille de 46 ans et son fils de 22 ans reçoivent un message menaçant, indiquant que leur maison était sous surveillance par une équipe de malfaiteurs. Le but était de les enlever. Selon les informations d'Europe 1, les ravisseurs prévoyaient en effet de sectionner une phalange de la mère pour obliger le fils, autiste et trader en crypto, à transférer ses avoirs.

Après avoir présenté le message à la police, les enquêteurs découvrent une balise GPS fixée sous la voiture familiale et des traces d’intrusion au domicile. Trois semaines plus tard, trois véhicules de location tournent autour de la propriété.

La Brigade de recherche et d’intervention de Rouen agit alors dans l'urgence, et interpelle cinq suspects âgés de 18 à 24 ans, trouvant un couteau et du ruban adhésif à bord de leur véhicule. Tous ont été mis en examen et incarcérés.

Une vague d’enlèvements sans précédent

Cette tentative n’est pas isolée. En plus de la tentative d'enlèvement de la fille du dirigeant de Paymium et l'enlèvement de David Balland, le père d’un autre entrepreneur crypto avait été séquestré quatre jours, perdant un doigt avant d’être secouru. Mi-juin, un créateur de contenu TikTok centré sur le trading crypto, fort de 40 000 abonnés a été kidnappé à Juvisy-sur-Orge : ses agresseurs exigeaient 50 000 euros en USDT, mais l’ont relâché en découvrant qu'il n'était en réalité pas du tout riche.

Face à cette recrudescence – au moins sept affaires depuis janvier –, la justice a frappé fort : le 31 mai, vingt-cinq personnes, dont six mineurs, ont été mises en examen pour plusieurs complots d’enlèvements visant des détenteurs de cryptoactifs.

En plus de cela, le 4 juin dernier, un homme de 24 ans avait été interpellé au Maroc : il est soupçonné d'être l'une des têtes pensantes de ce réseau de malfaiteurs. Malheureusement, de nombreux obstacles judiciaires subsistent pour son jugement, car le Maroc n'extrade pas ses ressortissants.

Face à cette recrudescence, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a instauré une coordination renforcée pour protéger les personnalités du secteur crypto, incluant la sécurisation des domiciles et une collaboration étroite avec le GIGN. « Nous allons travailler avec les entrepreneurs du secteur pour renforcer leur sécurité », a-t-il déclaré.

