Justin Sun reçoit une assignation à comparaître suite à une plainte de la SEC

Dans la continuité de la plainte de la SEC le mois dernier, Justin Sun a reçu une assignation à comparaître de la part de la justice américaine. Dans le même temps, Binance.US a annoncé l’arrêt des cotations du TRX. Passons en revue ces deux évènements.

Justin Sun reçoit une assignation à comparaître

Justin Sun, le fondateur de l’écosystème Tron (TRX), a reçu mercredi une assignation à comparaître du tribunal du district sud de New York.

Cette convocation fait directement référence à la plainte récente de la Securities and Exchange Commission (SEC) le mois dernier. Les faits reprochés étaient notamment la promotion de titres non enregistrés à destination des investisseurs américains à travers le TRX et le BTT de BitTorrent, mais également de la manipulation de marché avec du wash trading.

Ainsi, l’intéressé dispose de 21 jours pour rendre une réponse à Adam Gottlieb, l’avocat de la SEC, sans quoi un jugement par défaut sera rendu :

« Si vous ne répondez pas, un jugement par défaut sera prononcé contre vous pour le redressement demandé dans la plainte. Vous devez également déposer votre réponse ou requête auprès du tribunal. »

Delisting sur Binance.US

Dans le même temps, Binance.US a annoncé le retrait prochain des paires de trading impliquant le TRX. En effet, compte tenu du doute réglementaire entourant l’actif, il y a fort à parier que l’exchange joue la carte de la sécurité afin de limiter d’éventuelles poursuites judiciaires.

Les dépôts seront donc fermés dès le 17 avril et toutes les paires de trading clôturées le 18. Pour ce qui est des produits générateurs de rendements, ceux-ci ont été arrêtés jeudi. Les utilisateurs auront néanmoins toujours la possibilité de retirer leurs actifs de la plateforme même après l’arrêt des cotations, et les USDT et USDC émis sur Tron ne sont pas impactés par la mesure.

Face à tous ces évènements, Justin Sun n’a pas particulièrement apporté de commentaires. Il s’est seulement contenté d’imiter Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, en tweetant le chiffre 4. Cela fait référence à un ancien tweet de CZ, dans lequel la quatrième proposition appelait à ignorer le FUD :

4 😆 — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) April 13, 2023

Ainsi, il faudra certainement attendre début mai pour connaître la suite de cette plainte, et savoir si l’intéressé aura décidé de contacter la justice américaine d’ici là.

Sources : Assignation à comparaître, Binance.US, Image : LinkedIn

