JPMorgan : « La SEC est obligée d'accepter les ETF Bitcoin spot »

Alors que les demandes d'ETF Bitcoin au comptant (spot) pleuvent sur la Securities and Exchange Commission (SEC), celle-ci a récemment décidé de s'offrir du temps supplémentaire en repoussant une première fois la série de demandes.

Néanmoins, pour les analystes de JPMorgan, ce n'est qu'une question de temps avant l'approbation du premier ETF Bitcoin spot par le gendarme financier des États-Unis.

En effet, la semaine dernière a été marquée par la victoire de Grayscale dans son procès l'opposant à la SEC. En effet, un tribunal fédéral a jugé que le rejet de la demande de Grayscale de convertir son GBTC en un ETF Bitcoin spot n'était pas suffisamment justifiée.

Le problème dans l'argumentaire de la SEC, tel qu'il a été pointé du doigt par le tribunal, est qu'il n'y a aucune raison d'autoriser les ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme (futures) mais de refuser les ETF Bitcoin au comptant (spot).

Ainsi, comme l'expliquent les analystes de JPMorgan, la SEC se retrouve en quelques sortes coincée. Elle peut évidemment décider de rétroactivement retirer son approbation pour des ETF Bitcoin futures, mais ce serait un véritable désaveu de la part du régulateur, qui perdrait ainsi toute crédibilité.

Non, selon Nikolaos Panigirtzoglou, analyste reconnu de la banque JPMorgan :

« Il semble plus probable que la SEC soit obligée d'approuver les demandes d'ETF Bitcoin spot qui sont toujours en attente. »

👉 Retrouvez notre vidéo complète expliquant les détails du procès entre la SEC et Grayscale :

Comme expliqué plus haut, la SEC a récemment décidé de repousser les demandes d'approbation d'un ETF Bitcoin spot déposées par BlackRock, Invesco ou encore Fidelity. Pour les analystes de JPMorgan, cela indique une volonté du régulateur « d'approuver simultanément les différentes demandes d'ETF Bitcoin au comptant plutôt que d'accorder un avantage au premier candidat ».

C'est un phénomène assez logique : le premier arrivant sur un nouveau marché récupère la majorité des parts, tandis que les suivants se partagent les miettes. Ainsi, donner l'approbation du premier ETF Bitcoin spot à l'un des demandeurs reviendrait à lui offrir le monopole sur un plateau d'argent.

Pour , ce serait également une bonne nouvelle pour les investisseurs. La concurrence entre les différents gestionnaires d'actifs permettrait de diminuer naturellement les frais imposés :

« Cela pourrait être bénéfique pour les investisseurs car cela permettrait une plus grande concurrence en termes de frais d'ETF. Grayscale devra probablement faire face à une pression encore plus forte pour réduire les frais si son trust est approuvé pour être converti en le plus grand ETF Bitcoin au comptant au monde. »