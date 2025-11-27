JPMorgan propose de parier sur la hausse du Bitcoin avec ce nouveau produit d'investissement

Pour permettre à ses clients de parier sur la hausse du Bitcoin (BTC) tout en se protégeant en partie d’une baisse, JPMorgan va lancer un produit structuré. Détails sur cette nouveauté construite avec l’ETF IBIT de BlackRock.

JPMorgan présente un produit structuré sur l'ETF Bitcoin de BlackRock

Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), JPMorgan a détaillé le fonctionnement d'un nouveau produit structuré construit autour de l'ETF Bitcoin spot IBIT de BlackRock.

Pour commencer, faisons un bref rappel sur les produits structurés. Il s'agit de véhicules d'investissement permettant de s'exposer au prix d'une action, d'une matière première ou de tout autre actif, avec un rendement garanti sous certaines conditions et une protection contre les baisses. En cas de baisse de l'actif sous-jacent jusqu'à une certaine limite, l'investisseur est ainsi protégé, mais, en contrepartie, il pourrait ne pas profiter pleinement du potentiel de hausse dudit actif.

Pour ce faire, les gestionnaires de fonds ont recours à divers outils financiers, comme les options, mais la sérénité que peuvent apporter les produits structurés aux investisseurs se paye généralement au prix de généreux frais.

Concernant le produit structuré de JPMorgan à proprement parler, divers scénarios sont ainsi possibles en fonction du prix de l'IBIT au cours des années à venir.

Par exemple, si le 21 décembre 2026, le prix de l'ETF IBIT est supérieur ou égal à un prix qui sera déterminé prochainement, les parts (de 1 000 dollars l'unité) de ce produit structuré seront remboursées automatiquement avec un rendement de 16 %, soit 160 dollars par part.

En revanche, si le prix d'une part de l'IBIT est inférieur au seuil ciblé, les parts du produit structuré auront cours jusqu'en 2028. Dès lors, il sera possible de démultiplier les gains de l'IBIT avec un levier de x1,5 et sans limite maximale, ou d'encourir à des pertes similaires au-delà de 40 % de baisse lorsque la maturité de ces « notes » sera atteinte le 20 décembre 2028.

Le tableau ci-dessous montre ainsi les performances possibles à cet horizon, avec un investissement initial de 100 dollars, dans le cas où le remboursement automatique anticipé n'aurait pas été exercé en 2026 :

Rendements prévisionnels du produit structuré de JPMorgan en 2028

Dans l'éventualité d'un bear market qui serait à nos portes, nous pouvons ainsi constater que JPMorgan se calque ici sur les cycles historiques du prix du BTC. Et pour cause, le prochain halving est estimé au 10 avril 2028, et nous pourrions alors de nouveau être en bull market à cet horizon.

Dans un rapport publié jeudi, les analystes de JPMorgan ont relevé une institutionnalisation du Bitcoin :

Le secteur des cryptomonnaies s’éloigne d’un écosystème de type capital-risque pour se rapprocher d’une classe d’actifs macroéconomiques négociables classiques, soutenue par la liquidité institutionnelle plutôt que par la spéculation de détail.

Par ailleurs, ce même rapport estime un objectif de cours à long terme de 240 000 dollars, qualifiant dès lors le BTC comme un « placement à fort potentiel de croissance sur plusieurs années ».

Sources : SEC, X

