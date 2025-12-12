Iran, Chine et Arabie Saoudite découvrent d’importants gisements d’or : le métal devient moins rare

L’or connaît un regain d’intérêt mondial, porté par la recherche de stabilité face aux tensions économiques et géopolitiques. Dans ce contexte, l’Iran, la Chine et l’Arabie Saoudite annoncent la découverte de nouveaux gisements majeurs, remettant en question la rareté supposée du métal jaune.

De plus en plus de gisement d'or sont découverts autour du monde

Alors que le métal jaune retrouve une place centrale dans les réserves des banques centrales et des États, plusieurs pays ont annoncé la découverte d’importants gisements d’or, une conséquence directe de la flambée du prix de l’once.

Chine : Une domination géologique affirmée

La Chine mène la course avec plusieurs annonces :

Dadonggou (Liaoning) : Plus grand gisement découvert depuis 1949, estimé à 1 444 tonnes d’or, contenu dans un minerai à faible teneur (0,56 g/t). Pékin prévoit d’investir près de 3 milliards de dollars pour développer l'exploitation du site.

Xinjiang (Kunlun) : Une nouvelle ceinture aurifère de plus de 1 000 tonnes aurait été trouvé, issue de zones tectoniquement actives.

Pingjiang (Hunan) : Un gisement profond à haute teneur (jusqu’à 138 g/t) avec entre 300 et 1 000 tonnes de minerai.

Iran : L’or comme rempart aux sanctions

Dans un contexte de sanctions économiques, l’Iran mise sur le gisement de Shadan pour renforcer ses réserves, le site contiendrait plus de 61 millions de tonnes de minerai aurifère, dont 7,95 millions de tonnes de minerai d'or oxydé et 53,1 millions de tonnes de minerai d'or sulfuré.

Bien que la teneur exacte en or n’ait pas été précisée, les autorités iraniennes présentent cette découverte comme un atout stratégique majeur pour accroître l’autonomie monétaire du pays.

Arabie Saoudite : L’or pour diversifier l’économie

Almasane Alkobra Mining Company (AMAK) a découvert des ressources économiquement exploitables de cuivre, zinc, or et argent dans la région de Najran, au sud de l’Arabie Saoudite.

Depuis février 2025, plus de 27 000 mètres de forages ont été réalisés, révélant environ 11 millions de tonnes de ressources, bien que moins de 10 % de la zone ait été explorée.

L’or maintient son hégémonie… mais Bitcoin a le potentiel pour le remplacer là où il a échoué

Les récentes découvertes d’or en Chine, en Iran et en Arabie Saoudite témoignent d'un retour en force du métal jaune dans les stratégies économiques nationales aussi rendu possible grâce à l'augmentation du cours de l'once.

Dans un contexte de dédollarisation, d’inflation persistante et de défiance croissante envers les monnaies fiduciaires, l’or redevient un actif central. Résultat : en 2025, le cours de l’once a atteint des sommets historiques, dépassant les 4 300 dollars.

Mais cette ruée vers l’or s’accompagne d’un paradoxe : à mesure que de nouveaux gisements sont découverts, la rareté de l’or s’érode. Contrairement à l’idée d’un actif fixe et inaltérable, l’or reste dépendant de l’extraction, de la géologie et des investissements miniers.

À l’inverse, Bitcoin offre une rareté absolue : 21 millions d’unités, jamais plus. Aucun forage, aucun État, aucun acteur ne peut en augmenter l’offre. Si son prix reste plus volatil, c’est le reflet d’un actif encore jeune, mais au potentiel immense.

Bitcoin ne remplace pas l’or du jour au lendemain, mais il le dépasse déjà sur plusieurs points : immuabilité, auditabilité et portabilité. En somme, Bitcoin pourrait devenir ce que l’or n’a jamais pu être dans un monde numérique.

Sources : Dadonggou, Xinjiang, Pingjiang, Iran, Arabie Saoudite

