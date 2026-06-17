Le développement des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) ne rencontre pas que des accueils favorables, en particulier aux États-Unis où les républicains font tout pour enterrer le projet. Une volonté d’interdiction qui tente actuellement de s’imposer par le biais d’un projet de loi sur le logement. C’est-à-dire ?

Une interdiction du dollar numérique intégrée à un projet de loi sur le logement

Les parcours législatifs qui rythment la vie politique américaine semblent parfois emprunter des chemins tortueux, comme lorsque la Commission du Sénat sur l'agriculture, la nutrition et les forêts a interféré dans le déroulement déjà compliqué du projet de loi CLARITY Act dédié au marché crypto, dont les chances d'adoption avant la fin de l'année deviennent de plus en plus minces.

Une réalité que vient de réaffirmer le projet de loi sur l'accessibilité au logement au sujet duquel la Chambre des représentants et le Sénat viennent apparemment de trouver un accord, afin de permettre à davantage d'Américains de devenir propriétaires. Mais ce n'est pas tout...

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En effet, et contre toute attente, une clause ajoutée dans ce projet de loi suite à un vote du Sénat effectué en mars dernier souhaite imposer une interdiction absolue d'émettre une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) à la Réserve fédérale (Fed) américaine, applicable jusqu'en 2030.

Une procédure de type « vehicule bill », qui consiste à surfer sur un projet de loi à l'adoption très probable - et dans ce cas précis bipartite - pour y ajouter des dispositions plus polémiques. De quoi permettre aux républicains d'espérer enfin une victoire, alors que leurs précédentes tentatives n'ont pas obtenu le résultat espéré.

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Ne pas en parler ne signifie pas que rien ne se fait

Pourquoi un tel acharnement de la part des républicains pour interdire la mise en place d'un dollar numérique, alors que le président Donald Trump en personne avait déjà ordonné l’abandon de tout projet de MNBC aux États-Unis en janvier de l'année dernière ?

Peut-être parce qu'en mai dernier l'ancien président de la CFTC, Timothy Massad, a déclaré lors de l'événement Digital Money Summit 2026 à Londres que malgré les oppositions rencontrées, un projet de monnaie numérique de banque centrale associée au dollar serait toujours en cours de développement, en toute discrétion.

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Et pour cause, la Réserve fédérale américaine figure parmi les membres du projet Agorá, mis en place par la BRI afin d'expérimenter une modernisation des paiements internationaux grâce à la tokenisation, aux côtés de 7 autres banques centrales et près de 40 institutions financières.

De quoi permettre à Timothy Massad d'affirmer que « le fait que le président de la Fed ne parle pas de MNBC de gros ou de détail ne signifie pas que nous ne cherchons pas à en créer une ». On comprends mieux pourquoi les républicains tentent de faire passer leur interdiction par tous les moyens possibles...

Du côté de l'Union européenne le ton est bien différent, avec un euro numérique présenté comme « indispensable » par la BCE face à l'arrivée en force des stablecoins, et un vote de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen (ECON) qui doit intervenir le 23 juin, afin de se prononcer sur ses caractéristiques techniques.

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Source : Comité du Sénat

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