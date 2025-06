Ink, le layer 2 de Kraken, confirme qu'il aura sa propre crypto — Et qu'il y aura un airdrop

Le layer 2 Ink, encore jeune, pourrait-il faire de l'ombre à Base, la blockchain de Coinbase ? Possible : le réseau soutenu par Kraken a annoncé qu'il lancerait prochainement un token, et qu'un airdrop aurait lieu pour l'occasion.

Ink, le layer 2 de Kraken, officialise la sortie prochaine de sa crypto

Base, le layer 2 de Coinbase, a été lancé il y a maintenant presque 2 ans. Aujourd'hui, il affiche 13,09 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), ce qui le place au coude à coude avec Arbitrum (toutefois dopé par la TVL du bridge vers Hyperliquid).

Mais quoi qu'il en soit, Base est loin devant ses concurrents. Pour autant, le layer 2 a toujours martelé qu'il n'aurait pas sa propre crypto, et que l'Ether resterait son gas token dans le futur.

Base et Arbitrum One dominent largement le secteur des layer 2 en termes de TVL

De quoi se faire piquer la vedette ? Ink, le layer 2 soutenu par l'exchange crypto Kraken, vient d'annoncer qu'il serait doté de sa propre crypto.

🐙 Découvrez Kraken, l'une des plus anciennes plateformes d'échange de cryptomonnaies

Plus précisément, c'est l'Ink Foundation, l'organisation à but non lucratif de la blockchain, qui a publié un communiqué sur X pour annoncer la nouvelle :

Conçu pour « rassembler utilisateurs, protocoles et développeurs au sein de l'écosystème Ink », le token INK (le ticker porte le même nom que le réseau) n'aura aucun rôle dans la gouvernance du layer 2, et sera davantage utilisé comme « utility token » au sein de la finance décentralisée (DeFi).

« Pas de superflu. Pas de théâtre de gouvernance. Simplement des incitations alignées dès le premier jour, » indique le communiqué à ce propos. Par ailleurs, le nombre de tokens INK sera fixé à 1 milliard d'unités, et ce chiffre ne pourra pas être changé ultérieurement.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un airdrop à la clé avec Aave

Comme toujours lors de l'annonce d'un nouveau token, qui plus est pour une plateforme ou un protocole bien connu de l'écosystème, la question de savoir si un airdrop aura lieu ou non demeure centrale pour les investisseurs.

En ce qui concerne Ink, nous connaissons déjà la réponse : oui, il y aura bel et bien un airdrop.

Bien que la publication indique clairement que d'autres détails seraient prochainement communiqués à ce sujet, nous savons déjà que l'un des premiers cas d'usage du token INK se trouvera sur une pool de liquidité du protocole Aave.

🗞️ Dans l'actu des exchanges — Gemini et Coinbase seraient les prochains à obtenir leur licence MiCA

En soutenant ce pool de liquidité, la Ink Foundation espère offrir aux utilisateurs et aux développeurs on-chain une plateforme favorisant l’innovation via de nouvelles applications et fonctionnalités, basées sur la liquidité concentrée et les fonctionnalités fondamentales de la DeFi rendues possibles par la technologie d’Aave. Extrait du communiqué d'Ink

Ainsi, c'est à travers ce premier cas d'usage qu'un airdrop de tokens INK aura lieu. Les modalités de ce premier airdrop - la fondation ne s'interdit pas d'en faire plusieurs - seront communiquées prochainement, mais il est déjà précisé qu'un travail serait effectué pour barrer la route aux sybils et aux outils automatisés de farming d'airdrop.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital