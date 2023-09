En France, l’inflation est repartie à la hausse en août, faisant taire les espoirs d’une chute rapide des prix. Mais une baisse significative est à prévoir à partir de janvier, selon le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. À quoi peut-on s’attendre ?

L’inflation baissera-t-elle prochainement en France ?

Dans le secteur de l’alimentaire, la baisse mesurée de l’inflation (12% en août) n’a pas suffi à rassurer des consommateurs qui ont vu le prix moyen de leur panier de courses exploser depuis quelques mois. Une tendance confirmée par un rapport récent du Fonds monétaire international (FMI), qui expliquait en juillet que l’inflation totale pourrait s’élever à +5% pour l’année 2024.

Le secteur des produits alimentaires est bien sûr un des plus scrutés, d’autant plus que des rapports récents indiquent que la hausse des prix est en bonne partie due aux profits des sociétés. Au gouvernement, il a donc été décidé de négocier plus rapidement que prévu avec les industriels, face aux plaintes des grands distributeurs.

C’est le discours qu’a également tenu Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, au micro de nos confrères de BFM :

« Je n’ai aucun plaisir à mettre la responsabilité sur les industriels, mais c’est la réalité : ils n’ont pas joué le jeu de la renégociation. »

Pour rappel, il existe des dates de négociation légales, qui permettent aux distributeurs et industriels de se mettre d’accord sur les prix. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie a la semaine dernière confirmé que cette date allait être avancée à septembre, afin que la baisse des prix arrive plus rapidement pour les consommateurs.

Janvier 2024 en ligne de mire

D’où une estimation par le PDG de Carrefour : le début de l’année est le moment où les Français pourront commencer à souffler :

« À partir du mois de janvier, on devrait voir le niveau de l’inflation baisser de manière significative. »

Pour l’instant, la hausse des prix s’est stabilisée, les paniers de référence affichant des progressions très modestes de prix depuis le début du mois d’août. De son côté, Bruno Le Maire s’est félicité de cette stagnation, et a affirmé la ligne directrice du gouvernement :

« Nos compatriotes doivent se dire la semaine prochaine “ça arrête de flamber”. »

En juin dernier, la Banque de France recensait plus de 4 millions de Français en état de « fragilité financière ». La baisse de l’inflation est donc un enjeu crucial pour un nombre considérable de ménages.

Source : BFM TV

Image : TimSimm via Wikimédia Commons (CC BY-SA 3.0)

