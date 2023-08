Inflation en France : rebond au mois d'août, l'alimentaire ralentit légèrement

Malgré les prévisions optimistes, l’inflation a rebondi au mois d’août, selon les premières estimations de l’Insee. Quels sont les secteurs les plus touchés et à quoi peut-on s’attendre pour les prochains mois ?

Rebond de l’inflation en août en France

Le mois dernier, l’inflation affichait +4.3%. Mais selon les premiers résultats de l’Insee, publiés ce jour, elle est repartie à la hausse en août, avec +4.8% sur un an. L’inflation avait connu un plus haut en février dernier, avant de baisser progressivement :

Progression de l’inflation depuis 2017

Pour l’Insee, ce rebond est largement dû à la hausse des prix de l’énergie :

« Cette hausse de l’inflation serait due au rebond des prix de l’énergie. […] les prix de l’énergie se redresseraient du fait notamment de la hausse des prix des produits pétroliers et des tarifs réglementés de l’électricité au 1er août 2023. »

On note un recul de la hausse des prix dans le secteur de l’alimentation, qui affiche +11.1% contre +12.7% le mois dernier. C’est particulièrement le cas pour les produits d’alimentation hors produits frais. Les produits manufacturés et les services ralentissent également, mais dans une moindre mesure. Les premiers affichent +3.1% contre +3.4% le mois dernier. Les seconds affichent +2.9% contre +3.1% en juillet.

Bruno Le Maire souhaite négocier avec les industriels

De plus en plus d’analystes pointent du doigt les profits des entreprises qui ont alimenté l’inflation. Des économistes du FMI estimaient ainsi en juin que pour la Zone euro, les profits ont contribué à 45% de l’inflation. Face à cela, les acteurs de la grande distribution ont été reçus hier au ministère de l’Économie. Les négociations avec les industriels devraient débuter plus rapidement que prévu.

Interrogé par nos confrères du Parisien, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a réaffirmé sa volonté de lutter contre la hausse des prix :

« Rien n’est décidé. Nous recevons demain [ce jeudi, ndlr] les industriels. Il faut tenir compte de chaque acteur. Nous verrons ce qu’il est possible de faire ou pas. Mais notre objectif, c’est de faire baisser les prix ».

Le ministre de l’Économie avait estimé en juin dernier que l’inflation était là pour durer, et que les Français ne retrouveraient pas les niveaux de l’avant-Covid :

« Est-ce que, à la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d’inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid ? La réponse est non. […] Je ne pense pas que nous revenions à ces taux très faibles, autour de 0%, que nous avons connus dans les années passées. »

Sources : Insee, FMI

