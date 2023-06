L’inflation est là pour durer selon Bruno Le Maire – 4,1 millions de Français « fragiles financièrement »

Alors que des premiers signaux indiquent un début de baisse de l’inflation en France, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire temporise. Il affirme en effet que l’inflation ne retrouvera pas ses niveaux de l’avant-Covid, alors que 4.1 millions de français sont en état de fragilité financière, selon la Banque de France.

L’inflation ne retrouvera pas son niveau de 2020, selon Bruno Le Maire

Bruno Le Maire l’affirmait hier au micro de Radio J : « L’inflation commence à reculer, après des mois de combat contre l’augmentation des prix. » Alors qu’en France comme ailleurs, certains tablaient encore sur un recul net de l’inflation, cela ne sera cependant pas le scénario selon le ministre des Finances. Le combat sera selon lui « long et difficile », et il ne faudra pas compter sur un retour à l’avant-Covid :

« Est-ce que, à la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d’inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid ? La réponse est non. […] Je ne pense pas que nous revenions à ces taux très faibles, autour de 0%, que nous avons connus dans les années passées »

Des problèmes « structurels » qui font durer l’inflation ?

L’indice des prix à la consommation a progressé de 5% sur l’année en mai – c’est une progression par rapport à avril, où il s’élevait encore à 6%. L’installation de l’inflation dans la durée est dûe selon Bruno Le Maire à deux facteurs structurels. D’une part, la relocalisation de certaines industries en France :

« Nous avons décidé de remettre les chaînes de valeur en France, et il est plus cher de produire des batteries électriques en France que de les importer de Chine, donc ça a un effet structurellement inflationniste. »

La deuxième raison est selon le ministre du Travail d’ordre environnemental. Il estime en effet que le coût de la transition climatique sera répercuté par une inflation durable, qui « a un coût et va peser sur les prix dans les années qui viennent ». Fait notable, Bruno Le Maire ne mentionne pas le secteur de la grande distribution, qui est de plus en plus mentionné comme contribuant à l’inflation. Le président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Coeuré, l’expliquait ainsi en milieu de mois :

« Il y a un risque que l’inflation dure plus longtemps que nécessaire si les entreprises en profitent pour augmenter les prix au-delà de l’augmentation de leurs coûts. »

4,1 millions de Français fragiles financièrement selon la Banque de France

Ces déclarations interviennent alors que la Banque de France vient de sortir son rapport annuel sur les ménages fragiles financièrement. Il indique que le nombre de Français fragiles financièrement a continué d’être élevé en 2022, avec 4,1 millions de personnes. Le rapport note par ailleurs une hausse des dossiers de surendettement en début d’année 2023.

Le recours aux microcrédits a également augmenté de 14% au cours de l’année 2022. Il s’agit d’un type de financement qui s’adresse « aux personnes exclues du système bancaire classique du fait d’une insuffisance de revenus et/ou d’une situation de précarité sociale ».

L’installation de l’inflation sur la durée est donc un phénomène qui continuera vraisemblablement à fragiliser une frange notable de la population. L’exclusion des services bancaires par manque de revenu est une réalité, c’est pourquoi des technologies comme la finance décentralisée (DeFi) sont de plus en plus développées pour répondre à cette problématique.

Source : Radio J, Banque de France

