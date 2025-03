Incertitudes sur le marché du Bitcoin ? Analyse du BTC avec Prof. Chaîne

Alors que le cours du Bitcoin évolue sous le seuil des 90 000 dollars, le sentiment de marché reste nitigé, les annonces de Donald Trump provoquant des mouvements volatils et erratiques. Quelles sont les dynamiques à court / long terme à surveiller durant cette période d'incertitude ?

Ça s'en va et ça revient

Aujourd'hui, nous évaluons l'ampleur de la panique de fin février et les dynamiques à court / long terme à surveiller durant cette période d'incertitude.

C'est parti !

Figure 1 : Cours horaire du Bitcoin

Après la pluie, le beau temps ?

Au cours de la semaine passée, le cours du BTC a interagi avec 2 niveaux clés, d'une manière assez particulière :

le prix réalisé sur 7 jours (en jaune) représente le prix moyen d'achat des UTXO acquis sur les 7 derniers jours, offrant un niveau de support / résistance clé sur les unités des temps intrajournalières ;

(en jaune) représente le prix moyen d'achat des UTXO acquis sur les 7 derniers jours, offrant un niveau de support / résistance clé sur les unités des temps intrajournalières ; le prix réalisé des STH (en rouge) représente le prix moyen d'achat des UTXO acquis sur les 155 derniers jours, offrant un niveau de support / résistance clé sur les unités des temps journalières et hebdomadaires.

Ainsi, le 21 février, le cours du BTC a chuté sous le prix réalisé sur 7 jours sans parvenir à le récupérer, installant les premiers risques de corrections à court terme.

Trois jours plus tard, le cours du BTC a invalidé le prix réalisé des STH, qui avait déjà été testé trois fois depuis janvier. La plongée sous ce niveau a précipité une prise de perte en cascades, catalysée par d'importantes liquidations long.

Le 2 mars, suite à une correction très volatile découpée en 3 vagues, le cours du BTC a réintégré le prix réalisé sur 7 jours, offrant les premiers signaux d'un retournement de tendance très attendu.

L'annonce de Donald Trump concernant une potentielle réserve stratégique crypto aux États-Unis survenant quelques heures plus tard, le marché s'est rapidement apprécié, récupérant même le prix réalisé des STH, offrant un contexte on-chain très propice à une reprise haussière viable.

Toutefois, l'annonce de nouveaux tarifs douaniers sur les importations a provoqué hier une nouvelle vague de vente sur les marchés traditionnels et crypto, invalidant la récupération de nos 2 niveaux clés.

Aujourd'hui, tout reste à refaire et il est difficile d'espérer que le marché se redresse tant le prix se maintient sous ces niveaux.

Figure 2 : Prix réalisé sur 7 jours et prix réalisé des STH

Le comportement de prise de perte des STH, mesuré par le STH-SOPR, a connu une accélération importante durant la panique de fin février, avant de ralentir, suggérant un épuisement progressif de la pression de vente.

Ce comportement offrait une structure de retournement idéale, les annonces de Trump permettant même au STH-SOPR de retourner en territoire haussier, au-dessus de 1. Toutefois, ce signal a rapidement été invalidé, semant la zizanie sur les marchés crypto.

Figure 3 : Ratio STH-SOPR du BTC

Cet épuisement de la pression de vente est encore plus visible via les volumes d'achat / vente nets des marchés spot et futures.

Durant la panique de fin février, la pression de vente dominante était associée aux marchés futures, avec de nombreuses positions short ouvertes.

Pourtant, les volumes de ventes se sont rapidement épuisés au fil des 3 vagues de baisse, augurant un potentiel retour de la force acheteuse.

Des premiers signaux de demande spot, absente depuis le mois de janvier, se sont exprimés après l'annonce du président Trump dimanche, constituant un signal très encourageant. Bien entendu, ces espoirs furent de courte durée, le BTC chutant après l'annonce des nouveaux tarifs lundi.

Notons que la pression de vente dominante provenait encore des marchés futures, indiquant de nombreux spéculateurs ont a nouveau tenté de shorter le marché, à leurs risques et périls.

Figure 4 : Volumes d'achat / vente nets des marchés spot et futures du BTC

Du point de vue des liquidités présentes sur les marchés dérivés, il est possible de voir que les positions short ouvertes tardivement entre 86 000 dollars et 90 000 dollars ont été liquidées avec force suite à l'annonce de Trump dimanche, offrant au marché un moment d'espoir éphémère et un short squeeze exemplaire.

Cependant, ce fut ensuite aux positions long ouvertes entre 85 000 dollars et 82 000 dollars de se faire chasser hier soir avec la chute des marchés traditionnels et crypto.

Après la pluie, le beau temps ? Encore faudrait-il que le marché puisse se stabiliser et former une structure de retournement viable.

Figure 5 : Carte thermique des seuils de liquidations des marchés dérivés

Situation cyclique

Prenons désormais un peu de recul pour évaluer la situation d'un point de vue cyclique, les bandes de déviation du prix réalisé fournissant des délimitations haussière et baissière (rouge et vert) aux comportements à long terme du marché.

Toutefois, la valeur moyenne (bleu) offre aussi une excellente évaluation des niveaux de support à long terme que le marché doit éviter d'invalider afin de conserver son momentum.

Cette valeur se situe actuellement proche des 80 000 dollars. En cas de perte de ce niveau et de capitulation à grand échelle (événement peu probable mais à ne pas négliger), le prix réalisé, estimé à environ 50 000 dollars, sera une zone de support majeure à surveiller.

Figure 6 : Canal de prix à long terme du BTC

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin

In fine, les données récentes indiquent la panique de fin février présentait une opportunité d'achat significative, avec de nombreux indicateurs on-chain augurant un épuisement de la pression de vente et de fortes chances de retournement de tendance.

Cependant, les annonces de Donald Trump sur la réserve stratégique crypto puis sur les tarifs douaniers sont venus invalider cette structure de marché, laissant les investisseurs dans l'incertitude.

À long terme, la tendance haussière reste toutefois intacte, la zone des 80 000 dollars agissant désormais en tant que support critique à conserver à tout prix.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

