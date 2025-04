« Immense loser » – Donald Trump s’en prend à nouveau à la Fed, les actions et le dollar chutent

« Toujours en retard et dans l’erreur » : c’est ainsi qu’était qualifié Jerome Powell par Donald Trump la semaine dernière. Le président des États-Unis reproche au président de la Fed de tarder à baisser les taux d’intérêt, l’accusant de contribuer à la hausse de l’inflation aux États-Unis.

Ce dimanche, le président des États-Unis a de nouveau accusé Jerome Powell de contribuer au ralentissement économique du pays, réitérant ses menaces de le « virer » :

En principe, le président des États-Unis ne peut pas à lui seul démettre un président de la Réserve fédérale, mais la gestion sans précédent de Donald Trump rebat les cartes. Les tensions sont donc hautes, d’autant plus que la Fed a confirmé qu’elle attendait les effets des droits de douane pour éventuellement baisser ses taux d’intérêt.

