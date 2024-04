Hong Kong : Les ETF Bitcoin spot pourraient être approuvés avant juin 2024

Le Securities Times a dévoilé que Harvest Fund et China Southern Fund, 2 des plus importants gestionnaires d'actifs chinois, ont soumis une demande pour créer des ETF Bitcoin spot à travers leurs filiales basées à Hong Kong, avec une potentielle approbation attendue pour le 2e trimestre de 2024. Cette démarche, venant après le succès des ETF Bitcoin spot lancés aux États-Unis au mois de janvier 2024, pourrait renforcer la compétition entre les 2 régions.

Les ETF Bitcoin spot arrivent bientôt à Hong Kong

Le Securities Times a rapporté que, suite à un entretien avec plusieurs institutions financières, notamment Harvest Fund et China Southern Fund, celles-ci ont déposé une demande auprès de la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC), l'organe de réglementation financière de la cité-État, pour un ETF Bitcoin spot via leurs filiales hongkongaises.

Harvest Fund et China Southern Fund figurent parmi les gestionnaires d'actifs les plus importants de Chine, gérant chacune plus de 200 milliards de dollars d'actifs.

D'après le journal, plusieurs autres gestionnaires d'actifs chinois prévoient également de soumettre des demandes pour des ETF Bitcoin spot dans un avenir proche, anticipant une approbation de ces dernières au cours du 2e trimestre de 2024.

Au mois de décembre 2022, China Southern Fund devenait la 1ère institution financière asiatique à lancer des ETF basés sur les futures du Bitcoin et de l'Ether, marquant ainsi son engagement envers l'adoption des cryptomonnaies.

Quelle est la différence entre un ETF Bitcoin spot et futures ? La principale différence réside donc dans la nature de l'exposition au Bitcoin : physique pour le spot, et contractuelle pour les futures. Un ETF Bitcoin spot permet aux investisseurs d'acheter du Bitcoin par le biais d'un fonds coté en bourse, offrant une exposition directe au prix du BTC sans la complexité de le gérer soi-même. En contraste, un ETF Bitcoin futures investit dans des contrats à terme sur le Bitcoin, spéculant sur son prix futur sans détenir de Bitcoin directement.

L'approbation des ETF Bitcoin spot à Hong Kong pourrait initier une rivalité entre les marchés américains et asiatiques, ainsi qu'entre la Chine et Hong Kong. Contrairement à la Chine, qui affiche une position hostile envers Bitcoin et les cryptomonnaies depuis plusieurs années, Hong Kong s'est à plusieurs reprises montré favorable aux entreprises du secteur.

Bitcoin, devient une réserve de valeur de moins en moins contournable dans la construction de portefeuilles d'investissement, et pourrait, avec l'introduction des ETF Bitcoin spot à Hong Kong, attirer les capitaux de diverses entités et individus d'Asie. Cela semble marquer le début d'une compétition avec les ETF Bitcoin spot déjà établis en Occident.

La rivalité entre la Chine et les États-Unis s'étend à Bitcoin

Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont connu un succès retentissant, générant un volume de 200 milliards de dollars depuis leur lancement au mois de janvier 2024. Introduire un produit similaire à Hong Kong pourrait élargir l'accès au Bitcoin pour les entreprises et institutions asiatiques. Toutefois, étant donné la taille moindre des gestionnaires d'actifs chinois, leur impact pourrait être limité.

Aux États-Unis, émis par certains des plus grands gestionnaires d'actifs du monde, dont BlackRock, les ETF Bitcoin spot ont accumulé plus de 12 milliards de dollars en volumes nets, avec des records de presque 10 milliards de dollars de volume échangés sur une journée, dont 1 milliard de dollars nets entrants.

Au total, ces ETF détiennent plus de 830 000 BTC, représentant environ 4 % de l'ensemble des Bitcoins disponibles. Grayscale se distingue avec son GBTC qui gère 325 000 BTC, valorisés à 22,5 milliards de dollars, suivi de près par l'IBIT de BlackRock avec 258 000 BTC.

Source : Securities Times

