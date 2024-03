Hong Kong : un 1er ETF Bitcoin spot en mai ? Venture Smart Financial Holdings soumet sa candidature

Dans une interview accordée à nos confrères de The Block, le gestionnaire d’actifs Venture Smart Financial Holdings (VSFH) a fait part de sa candidature pour le lancement d’un ETF Bitcoin spot à Hong Kong. L'entreprise a soumis sa demande d'approbation auprès de la Securities and Futures Commission (SFC) et collabore activement avec les différents régulateurs Hongkongais pour concrétiser ce projet.

Si tout se déroule sans accroc, l'ETF Bitcoin de VSFG pourrait voir le jour en mai prochain. Cependant, l'entreprise reste prudente et envisage également un lancement en juin.

Alors que ces fameux ETF spot ont été lancés aux États-Unis en janvier dernier, Hong Kong est maintenant la grande place financière vers laquelle les regards se tournent. Et pour cause, nous sommes déjà revenus sur différentes candidatures au cours des derniers mois.

En décembre dernier, la SFC et la Hong Kong Monetary Authority (équivalent de la banque centrale) ont annoncé une révision de leur politique en la matière. Par la suite, 2 circulaires ont été publiées par ces autorités, définissant un cadre et une liste d'exigences pour ce type d'ETF.

Une telle perspective correspondrait donc aux dernières estimations, selon lesquelles les premiers ETF Bitcoin spot pourraient arriver à Hong Kong au milieu de cette année.

Selon un rapport de Bloomberg, relayé par l'analyste spécialisé dans les ETF Eric Balchunas, la SFC hongkongaise pourrait permettre la création et le rachat « en nature » d'unités d'ETF Bitcoin spot au 2e trimestre 2024. Cette mesure stimulerait potentiellement les volumes et les encours sous gestion.

Looks like Hong Kong is going to allow in-kind creations and redemptions for spot bitcoin ETFs in 2Q (unlike US which is cash creations only), which could help spark aum and volume in the fast-growing region via new note today from @Rebeccasin_SK https://t.co/IxcdWEFDvC pic.twitter.com/sDsS4nbzGi

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) March 26, 2024